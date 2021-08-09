Лукашенко попросив у Путіна більше грошей

Білорусь попросила Росію надати новий кредит на боротьбу з пандемією COVID через Євразійський банк розвитку.

Джерело: Лукашенко під час "Великої розмови", якого цитує російський РБК

Деталі: Він пояснив, що Мінську потрібен новий кредит після відмови МВФ надати кошти на боротьбу з пандемією.

Пряма мова Лукашенка: "Якби нам росіяни допомогли додатково через Євразійський банк... Були б вдячні, виключно в зв'язку з пандемією".

МВФ нам виділив під мільярд доларів, але наші "швидкі" підняли виття: не можна режиму давати гроші. А ці гроші під COVID, ми вже $ 1,5 млрд витратили на лікування людей.

Тому ми вдячні були б - я Путіну сказав - якби через Євразійський банк [виділити гроші]".

Нагадаємо: У вересні Росія обіцяла надати Білорусі державний кредит на 1,5 мільярда доларів.

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