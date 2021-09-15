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Головні новини вівторка і ночі: нові карантинні правила, Лерос

Середа, 15 вересня 2021, 08:00
Головні новини вівторка і ночі: нові карантинні правила, Лерос

Кабмін опублікував постанову щодо нових карантинних правил та COVID-сертифікатів; нардеп Гео Лерос заявляє, що відео проти нього сфабрикував нардеп від ОПЗЖ Вадим Столяр – актуальні новини 14 вересня.

Про карантин

Уряд опублікував постанову, якою 13 вересня оновили карантинні правила та запровадили жовті та зелені COVID-сертифікати – чинності нові норми набувають 20 вересня, хоча мали через тиждень після публікації постанови, тобто 21 вересня. 

Детальніше про зміни можна прочитати тут

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко каже, що 20-21 вересня Національна комісія ТЕБ НС може розглянути питання запровадження по всій території України жовтого рівня епіднебезпеки – для цього є всі підстави. 

Про Лероса

Народний депутат Гео Лерос заявляє, що відео, на якому людина схожа на нього нібито бере гроші за імітацію злочинів проти себе, сфабриковане, і що зробив це нардеп від ОПЗЖ Вадим Столар. 

"На мою думку, це відео зроблене в кабінеті у пана Столара. На мою думку, це сам Столар записував розмови в своєму кабінеті багато років, і Столар злив ці записи і змонтував, щоб мене дискредитувати заради Зеленського та Єрмака", - заявив депутат на своїй сторінці в Фейсбуці.

Він закликав правоохоронців допитати Столара у справі про скандальне відео та вилучити оригінали цих записів, "які підтвердять всі написані тут слова".

Про інші важливі новини

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Українська правда

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