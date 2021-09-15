Головні новини вівторка і ночі: нові карантинні правила, Лерос

Кабмін опублікував постанову щодо нових карантинних правил та COVID-сертифікатів; нардеп Гео Лерос заявляє, що відео проти нього сфабрикував нардеп від ОПЗЖ Вадим Столяр – актуальні новини 14 вересня.

Про карантин

Уряд опублікував постанову, якою 13 вересня оновили карантинні правила та запровадили жовті та зелені COVID-сертифікати – чинності нові норми набувають 20 вересня, хоча мали через тиждень після публікації постанови, тобто 21 вересня.

Детальніше про зміни можна прочитати тут.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко каже, що 20-21 вересня Національна комісія ТЕБ НС може розглянути питання запровадження по всій території України жовтого рівня епіднебезпеки – для цього є всі підстави.

Про Лероса

Народний депутат Гео Лерос заявляє, що відео, на якому людина схожа на нього нібито бере гроші за імітацію злочинів проти себе, сфабриковане, і що зробив це нардеп від ОПЗЖ Вадим Столар.

"На мою думку, це відео зроблене в кабінеті у пана Столара. На мою думку, це сам Столар записував розмови в своєму кабінеті багато років, і Столар злив ці записи і змонтував, щоб мене дискредитувати заради Зеленського та Єрмака", - заявив депутат на своїй сторінці в Фейсбуці.

Він закликав правоохоронців допитати Столара у справі про скандальне відео та вилучити оригінали цих записів, "які підтвердять всі написані тут слова".

Про інші важливі новини

Франція розкритикувала плани з введення російських найманців в Малі, заявивши, що такий крок "несумісний" з французькою військовою присутністю.

Хімікати, що вибухнули в Бейруті рік тому, можуть належати компанії Savaro Ltd, яка пов'язана з дніпровським бізнесменом Володимиром Вербонолем.

За даними ЗМІ, китайський лідер Сі Цзіньпін минулого тижня відхилив пропозицію президента США Джо Байдена про особисту зустріч. Байден заперечив це.

Головний санлікар заявив, що в торговельних центрах областей будуть встановлені камери, які слідкуватимуть, чи носять люди маски й чи дотримуються соціальних дистанцій.

РФ заблокувала у ТКГ обговорення "формули Штайнмаєра", на якій сама раніше наполягала, і просуває "план дій", представлений ОРДЛО.

На "Укрзалізниці" викрили нову схему закупівлі неякісної продукції на понад 25 млн гривень — використання цих матеріалів на коліях могло призвести до аварій потягів.