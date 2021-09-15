Главные новости вторника и ночи: новые карантинные правила, Лерос

Кабмин опубликовал постановление о новых карантинных правилах и COVID сертификатах; нардеп Гео Лерос заявляет, что видео против него сфабриковал нардеп от ОПЗЖ Вадим Столяр - актуальные новости 14 сентября.

О карантине

Правительство опубликовало постановление, которым 13 сентября обновили карантинные правила и ввели желтые и зеленые COVID-сертификаты - силу новые нормы приобретают 20 сентября, хотя должны были через неделю после публикации постановления, то есть 21 сентября.

Подробнее об изменениях можно прочитать здесь.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко говорит, что 20-21 сентября Национальная комиссия ТЭБ НС может рассмотреть вопрос введения на всей территории Украины желтого уровня эпидопасности - для этого есть все основания.

О Леросе

Народный депутат Гео Лерос заявляет, что видео, на котором человек, похожий на него, якобы берет деньги за имитацию преступлений против себя, сфабрикованное, и сделал это нардеп от ОПЗЖ Вадим Столар.

"По моему мнению, это видео сделано в кабинете у господина Столара. По моему мнению, это сам Столар записывал разговоры в своем кабинете много лет, и Столар, слив эти записи, смонтировал, чтобы меня дискредитировать ради Зеленского и Ермака", - заявил депутат на своей странице в Фейсбуке.

Он призвал правоохранителей допросить Столара по делу о скандальном видео и изъять оригиналы этих записей, "которые подтвердят все написанные здесь слова".

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