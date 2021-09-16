Головні новини середи і ночі: вибух у Дніпрі, SpaceX

У Дніпрі вибухнув автомобіль — там загинули двоє людей; почався перший цивільний космічний політ SpaceX — актуальні новини 15 вересня.

Про космос

Четверо цивільних відправилися в космос з місією Inspiration4 - першого цивільного космічного польоту SpaceX.

Космонавти відправилися на борту ракети SpaceX Falcon 9 і космічного корабля Dragon з стартового комплексу 39A в Космічному центрі Кеннеді у Флориді.

Приблизно через три дні після старту Dragon і команда Inspiration4 приводняться біля узбережжя Флориди.

Про вибух в Дніпрі

У Дніпрі вибухнув автомобіль — в ньому загинула речниця ДСНС у Дніпровській області та ветеран АТО. Поліція відкрила справу за статтею "терористичний акт".

Як стало відомо, в автівці загинула начальниця відділу зв’язків зі ЗМІ ДСНС у Дніпропетровській області Дар’я Гречіщева.

У СБУ повідомили "Українській правді", що вбитий чоловік - один із членів громадської патріотичної організації. За даними джерела УП в правоохоронних органах, загиблий - учасник ГО "Український легіон", ветеран АТО Олексій Кавлак.

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