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Головні новини середи і ночі: вибух у Дніпрі, SpaceX

Четвер, 16 вересня 2021, 08:00
Головні новини середи і ночі: вибух у Дніпрі, SpaceX
Twitter: @Inspiration4 / @johnkrausphotos

У Дніпрі вибухнув автомобіль — там загинули двоє людей; почався перший цивільний космічний політ SpaceX — актуальні новини 15 вересня.

Про космос

Четверо цивільних відправилися в космос з місією Inspiration4 - першого цивільного космічного польоту SpaceX.

Космонавти відправилися на борту ракети SpaceX Falcon 9 і космічного корабля Dragon з стартового комплексу 39A в Космічному центрі Кеннеді у Флориді.

Приблизно через три дні після старту Dragon і команда Inspiration4 приводняться біля узбережжя Флориди.

Про вибух в Дніпрі

У Дніпрі вибухнув автомобіль — в ньому загинула речниця ДСНС у Дніпровській області та ветеран АТО. Поліція відкрила справу за статтею "терористичний акт".

Як стало відомо, в автівці загинула начальниця відділу зв’язків зі ЗМІ ДСНС у Дніпропетровській області Дар’я Гречіщева.

У СБУ повідомили "Українській правді", що вбитий чоловік - один із членів громадської патріотичної організації. За даними джерела УП в правоохоронних органах, загиблий - учасник ГО "Український легіон", ветеран АТО Олексій Кавлак.

Про інші важливі новини

Французькі збройні сили вбили ісламського бойовика Аднана Абу Валіда аль-Сахраві, лідера "Ісламської держави" у Великій Сахарі.

США, Великобританія і Австралія створюють тристороннє партнерство  в сфері безпеки, спрямоване на протистояння Китаю – Aukus.

Ексзаступник генпрокурора наполягає, що лідер Народного руху України В’ячеслав Чорновіл помер не внаслідок ДТП – його убили ударами кастета в голову. 

Православна Церква України запустила мобільний застосунок "Моя церква", у якому можна знайти найближчий храм, почитати церковні новини чи молитви і початитися зі священником.

Політик і бізнесмен Віталій Хомутиннік планує побудувати великий ТРЦ на прибережній частині озера Вирлиця у Києві — місцеві жителі виступають категорично проти.

Конгресмени пропонують адміністрації президента США Джо Байдена передати Україні батареї протиракетної оборони "Залізний купол". Речниця Білого дому Джен Псакі не змогла підтвердити, що США нададуть Україні  системи протиповітряної і протиракетної оборони. 

Кабмін схвалив проєкт держбюджету на 2022 рік. Він містить скорочення дефіциту до 3,5%, а також зростання зарплат лікарів до 20 тисяч грн, придбання житла усім ветеранам АТО з черги та підвищення стипендій.

В Європарламенті пропонують ЄС не визнавати Держдуму РФ, якщо вибори до неї на цьому тижні будуть визнані фальсифікованими.

Українська правда
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