Главные новости среды и ночи: взрыв в Днепре, SpaceX

В Днепре взорвался автомобиль - там погибли два человека; начался первый гражданский космический полет SpaceX - актуальные новости 15 сентября.

О космосе

Четверо гражданских отправились в космос с миссией Inspiration4 - первого гражданского космического полета SpaceX.

Космонавты отправились на борту ракеты SpaceX Falcon 9 и космического корабля Dragon со стартового комплекса 39A в Космическом центре Кеннеди во Флориде.

Примерно через три дня после старта Dragon и команда Inspiration4 приводняться у побережья Флориды.

О взрыве в Днепре

В Днепре взорвался автомобиль - в нем погибла спикер ДСНС в Днепровской области и ветеран АТО. Полиция открыла дело по статье "террористический акт".

Как стало известно, в автомобиле погибла начальница отдела связей со СМИ ДСНС в Днепропетровской области Дарья Гречищева.

В СБУ сообщили "Украинской правде", что убитый мужчина - один из членов общественной патриотической организации. По данным источника УП в правоохранительных органах, погибший - участник ОО "Украинский легион", ветеран АТО Алексей Кавлак.

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