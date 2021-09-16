Главные новости среды и ночи: взрыв в Днепре, SpaceX
В Днепре взорвался автомобиль - там погибли два человека; начался первый гражданский космический полет SpaceX - актуальные новости 15 сентября.
О космосе
Четверо гражданских отправились в космос с миссией Inspiration4 - первого гражданского космического полета SpaceX.
Космонавты отправились на борту ракеты SpaceX Falcon 9 и космического корабля Dragon со стартового комплекса 39A в Космическом центре Кеннеди во Флориде.
Примерно через три дня после старта Dragon и команда Inspiration4 приводняться у побережья Флориды.
О взрыве в Днепре
В Днепре взорвался автомобиль - в нем погибла спикер ДСНС в Днепровской области и ветеран АТО. Полиция открыла дело по статье "террористический акт".
Как стало известно, в автомобиле погибла начальница отдела связей со СМИ ДСНС в Днепропетровской области Дарья Гречищева.
В СБУ сообщили "Украинской правде", что убитый мужчина - один из членов общественной патриотической организации. По данным источника УП в правоохранительных органах, погибший - участник ОО "Украинский легион", ветеран АТО Алексей Кавлак.
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