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Новини 17 вересня: "наради" на матчі, затримання проросійського пропагандиста

П'ятниця, 17 вересня 2021, 21:00
Фото: Дмитро Ларін, УП

"Наради" на матчі: Коломойський говорив із Арахамією і чиновниками під футбол, СБУ затримала проросійського пропагандиста — актуальні новини 17 вересня.

Про "наради" на матчі

На футбольному матчі Ліги чемпіонів "Динамо" – "Бенфіка", що пройшов у Києві 14 вересня, було багато можновладців і вони вели перемовини просто у VIP-ложі.

Так, бізнесмен Ігор Коломойський, наприклад, спілкувався з керівником фракції "Слуга народу" у парламенті Давидом Арахамією.

Два джерела УП кажуть, що Арахамія на футболі домовлявся про голоси для відставки голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Арахамія каже, що на футбольному матчі з Коломойським "обмінявся жартами" про "деолігархічний" закон.

Коломойський також запевнив, що на матчі ні з ким не проводив жодних серйозних переговорів.

Про затримання пропагандиста

Служба безпеки України затримала у Борисполі проросійського пропагандиста, який більше року переховувався від слідства за заклики до поділу України. 

За даними джерел УП у правоохоронних органах, затриманого звати Роман Василишин.

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Українська правда
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