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Новости 17 сентября: "совещания" на матче, задержание пророссийского пропагандиста

Пятница, 17 сентября 2021, 21:00
Фото: Дмитрий Ларин, УП

"Совещания" на матче: Коломойский говорил с Арахамией и чиновниками под футбол, СБУ задержала пророссийского пропагандиста — актуальные новости 17 сентября.

О "совещаниях" на матче

На футбольном матче Лиги чемпионов "Динамо" – "Бенфика", который прошел в Киеве 14 сентября, было много чиновников и они вели переговоры прямо в VIP-ложе.

Так, бизнесмен Игорь Коломойский, например, общался с руководителем фракции "Слуга народа" в парламенте Давидом Арахамией.

Два источника УП говорят, что Арахамия на футболе договаривался о голосах для отставки главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Арахамия говорит, что на футбольном матче с Коломойским "обменялся шутками" про закон об олигархах.

Коломойский также уверил, что на матче ни с кем не проводил никаких серьезных переговоров.

О задержании пропагандиста

Служба безопасности Украины задержала в Борисполе пророссийского пропагандиста, который больше года скрывался от следствия за призывы к разделению Украины.

По данным источников УП в правоохранительных органах, задержанного зовут Роман Василишин.

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Украинская правда
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