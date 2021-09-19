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Головні новини суботи і ночі: SpaceX, захворюваність COVID в Україні

Неділя, 19 вересня 2021, 08:00
Головні новини суботи і ночі: SpaceX, захворюваність COVID в Україні
inspiration4.com

Туристи місії SpaceX повернулися на Землю, рівень захворюваності на COVID перевищено майже у всіх областях – актуальні новини 18 вересня.

Про SpaceX

Капсула SpaceX з чотирма туристами місії Inspiration4 приводнилася в Атлантичному океані біля узбережжя Флориди.

На борту були засновник і генеральний директор Shift4 Payments Джаред Ісаакман, медик Гейлі Арсено, ветеран ВПС і інженер з аерокосмічних даних Кріс Семброскі, геофізик та підприємець Шон  Проктор.

Політ Inspiration4 тривав три дні.

Про коронавірус

У Києві та 21 області перевищено рівень захворюваності на COVID-19. В межах норми він залишається тільки в Закарпатській, Кіровоградській та Миколаївській областях.

Найбільше рівень захворюваності перевищено в Чернівецькій, Луганській та Тернопільській областях.

Динаміку рівня госпіталізацій перевищено у 10 регіонах. Найгірша ситуація за цим показником у Миколаївській області, де він становить 105,1% при нормі до 50%.

Наразі Україна – 17-та у світі за добовою захворюваністю COVID-19.

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Українська правда

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