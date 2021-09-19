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Главные новости субботы и ночи: SpaceX, заболеваемость COVID в Украине

Воскресенье, 19 сентября 2021, 08:00
Главные новости субботы и ночи: SpaceX, заболеваемость COVID в Украине
inspiration4.com

Туристы миссии SpaceX вернулись на Землю, уровень заболеваемости COVID превышен почти во всех областях - актуальные новости 18 сентября.

О SpaceX

Капсула SpaceX с четырьмя туристами миссии Inspiration4 приводнилась в Атлантическом океане у побережья Флориды.

На борту были основатель и генеральный директор Shift4 Payments Джаред Исаакман, медик Хейли Арсено, ветеран ВВС и инженер по аэрокосмическим данным Крис Семброски, геофизик и предприниматель Шон Проктор.

Полет Inspiration4 длился три дня.

О коронавирусе

В Киеве и 21 области превышен уровень заболеваемости COVID-19. В пределах нормы он остается только в Закарпатской, Кировоградской и Николаевской областях.

Больше всего уровень заболеваемости превышен в Черновицкой, Луганской и Тернопольской областях.

Динамика уровня госпитализаций превышена в 10 регионах. Худшая ситуация по этому показателю в Николаевской области, где он составляет 105,1% при норме до 50%.

Сейчас Украина - 17-я в мире по суточной заболеваемости COVID-19.

О других важных новостях

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Украинские военные усилили систему противовоздушной обороны на северном направлении, в Минобороны отмечают, что усиление осуществили в рамках проведения стратегического командно-штабного учения "Объединенные усилия-2021".

Министр иностранных дел Франции - Жан-Ив Ле Дриан - обвинил Австралию и США в "лукавстве", "серьезном нарушении доверия" и "пренебрежении" из-за нового альянса Aukus между Британией, США и Австралией. Австралия заявила, что была "искренняя, открытая и честная" с Францией насчет многомиллиардного оборонного соглашения, которое было отменено в связи с созданием Aukus.

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Украинская правда

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