Главные новости субботы и ночи: SpaceX, заболеваемость COVID в Украине

Туристы миссии SpaceX вернулись на Землю, уровень заболеваемости COVID превышен почти во всех областях - актуальные новости 18 сентября.

О SpaceX

Капсула SpaceX с четырьмя туристами миссии Inspiration4 приводнилась в Атлантическом океане у побережья Флориды.

На борту были основатель и генеральный директор Shift4 Payments Джаред Исаакман, медик Хейли Арсено, ветеран ВВС и инженер по аэрокосмическим данным Крис Семброски, геофизик и предприниматель Шон Проктор.

Полет Inspiration4 длился три дня.

О коронавирусе

В Киеве и 21 области превышен уровень заболеваемости COVID-19. В пределах нормы он остается только в Закарпатской, Кировоградской и Николаевской областях.

Больше всего уровень заболеваемости превышен в Черновицкой, Луганской и Тернопольской областях.

Динамика уровня госпитализаций превышена в 10 регионах. Худшая ситуация по этому показателю в Николаевской области, где он составляет 105,1% при норме до 50%.

Сейчас Украина - 17-я в мире по суточной заболеваемости COVID-19.

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