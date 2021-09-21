Новини 21 вересня: Україна в "жовтій" зоні, зустріч Зеленського з "слугами"
З 23 вересня у всіх регіони України запроваджують "жовту" зону; Зеленський планує провести зустріч із фракцією "Слуга народу" у Трускавці — актуальні новини 21 вересня.
Про карантин
З 23 вересня на території всіх регіонів України запроваджують "жовтий" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.
Карантинні обмеження не будуть поширюватися на колективи тих, хто має документ про вакцинацію, відсутність коронавірусу чи перенесену хворобу.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль констатував, що епідемічна ситуація в країні стрімко погіршується. І наголосив, що держава забезпечує можливість щ епитися безкоштовно.
Про зустріч "слуг"
За інформацією УП, Зеленський планує провести зустріч із фракцією "Слуга народу" у Трускавці, на якій в тому числі буде розмова про кадрові рішення.
У самій фракції не підтвердили збори у Трускавці, але кажуть про робочу нараду з представниками усіх гілок влади та Зеленським.
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