Новости 21 сентября: Украина в "желтой" зоне, встреча Зеленского с "слугами"
С 23 сентября во всех регионах Украины вводят "желтую" зону; Зеленский планирует провести встречу с фракцией "Слуга народа" в Трускавце — актуальные новости 21 сентября.
О карантине
С 23 сентября на территории всех регионов Украины вводят "желтый" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.
Карантинные ограничения не будут распространяться на коллективы тех, кто имеет документ о вакцинации, отсутствие коронавируса или перенесенной болезни.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль констатировал, что эпидемическая ситуация в стране стремительно ухудшается. И подчеркнул, что государство обеспечивает возможность привиться бесплатно.
О встрече "слуг"
По информации УП, Зеленский планирует провести встречу с фракцией "Слуга народа" в Трускавце, на которой в том числе будет разговор о кадровых решениях.
В самой фракции не подтвердили сборы в Трускавце, но говорят о рабочем совещании с представителями всех ветвей власти и Зеленским.
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