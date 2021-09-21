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Новости 21 сентября: Украина в "желтой" зоне, встреча Зеленского с "слугами" 

Вторник, 21 сентября 2021, 21:01
Фото с открытых источников

С 23 сентября во всех регионах Украины вводят "желтую" зону; Зеленский планирует провести встречу с фракцией "Слуга народа" в Трускавце — актуальные новости 21 сентября.

О карантине

С 23 сентября на территории всех регионов Украины вводят "желтый" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

Карантинные ограничения не будут распространяться на коллективы тех, кто имеет документ о вакцинации, отсутствие коронавируса или перенесенной болезни.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль констатировал, что эпидемическая ситуация в стране стремительно ухудшается. И подчеркнул, что государство обеспечивает возможность привиться бесплатно.

О встрече "слуг"

По информации УП, Зеленский планирует провести встречу с фракцией "Слуга народа" в Трускавце, на которой в том числе будет разговор о кадровых решениях.

В самой фракции не подтвердили сборы в Трускавце, но говорят о рабочем совещании с представителями всех ветвей власти и Зеленским. 

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За сутки 20 сентября в Украине зафиксировали 5 159 новых случаев COVID-19 и 137 летальных случаев, госпитализировали 1 086 человек, выздоровели 2 156 человек. Также за минувшие сутки вакцинировали 108 736 человек.

Украинская правда
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