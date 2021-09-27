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Новини 27 вересня: втручання РФ та Білорусі у справи України, кінець пандемії

Понеділок, 27 вересня 2021, 21:15
Новини 27 вересня: втручання РФ та Білорусі у справи України, кінець пандемії

Лукашенко заявив, що з Путіним проти України вживатимуть "якісь дії", виробник Pfizer прогнозують кінець пандемії наступного року — актуальні новини 27 вересня.

Про втручання

Лукашенко заявив, що домовився з Путіним вживати відносно України "якісь дії" у відповідь на нібито розгортання там американських військових баз США.

Також президент Росії вважає, що розширення інфраструктури НАТО на територію України означало б для Москви перетин її "червоних ліній".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що "червоні лінії" Путіна обмежуються лише територією РФ, а Україна сама вирішуватиме, що робити на своїй землі.

Про прогнози Pfizer

Повернення до нормального плину життя відбудеться вже впродовж наступного року, на думку генерального директора корпорації Pfizer Альберта Бурла.

Він додав, що поява нових штамів може зумовити потребу в щорічній вакцинації проти COVID-19.

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"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусепідеміяБілорусьРосія
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