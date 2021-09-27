Новости 27 сентября: вмешательство РФ и Беларуси в дела Украины, конец пандемии

Лукашенко заявил, что с Путиным против Украины предпримут "какие-то действия", изготовитель Pfizer прогнозируют конец пандемии в следующем году — актуальные новости 27 сентября.

О вмешательстве

Лукашенко заявил, что договорился с Путиным предпринимать в отношении Украины "какие-то действия" в ответ на якобы разворачивание там американских военных баз США.

Также президент России считает, что расширение инфраструктуры НАТО на территорию Украины означало бы для Москвы пересечение ее "красных линий".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что "красные линии" Путина ограничиваются только территорией РФ, а Украина сама будет решать, что делать на своей земле.

О прогнозах Pfizer

Возвращение к нормальному течению жизни произойдет уже на протяжении следующего года, по мнению генерального директора коропорации Pfizer Альберта Бурла.

Он добавил, что появление новых штаммов может обусловить нужду в ежегодной вакцинации против COVID-19.

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