Головні новини понеділка і ночі: Лукашенко про Україну, вибухи в Калинівці

Лукашенко заявив, що з Путіним проти України вживатимуть "якісь дії"; причиною вибухів на складах боєприпасів в Калинівці стала диверсія – актуальні новини 27 вересня.

Про вибухи в Калинівці

Причиною пожежі і вибухів боєприпасів на 48 арсеналі в Калинівці Вінницької області у 2017 році стала диверсія — заявила генпрокурор Ірина Венедіктова.

Також продовжується розслідування причин пожеж та вибухів боєприпасів упродовж 2015-2018 років на інших військових складах зберігання боєприпасів, зокрема, складі ракетно-артилерійського озброєння сектору "А" у м. Сватове, 65 арсеналі у м. Балаклія та 6 арсеналі у м. Ічня.

Про втручання

Самопроголошений білоруський "президент" Олександр Лукашенко заявив, що домовився з російським президентом Володимиром Путіним вживати відносно України "якісь дії" у відповідь на нібито розгортання там американських військових баз США.

Також президент Росії вважає, що розширення інфраструктури НАТО на територію України означало б для Москви перетин її "червоних ліній".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що "червоні лінії" Путіна обмежуються лише територією РФ, а Україна сама вирішуватиме, що робити на своїй землі.

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