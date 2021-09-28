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Головні новини понеділка і ночі: Лукашенко про Україну, вибухи в Калинівці

Вівторок, 28 вересня 2021, 08:00

Лукашенко заявив, що з Путіним проти України вживатимуть "якісь дії"; причиною вибухів на складах боєприпасів в Калинівці стала диверсія – актуальні новини 27 вересня.

Про вибухи в Калинівці

Причиною пожежі і вибухів боєприпасів на 48 арсеналі в Калинівці Вінницької області у 2017 році стала диверсія — заявила генпрокурор Ірина Венедіктова.

Також продовжується розслідування причин пожеж та вибухів боєприпасів упродовж 2015-2018 років на інших військових складах зберігання боєприпасів, зокрема, складі ракетно-артилерійського озброєння сектору "А" у м. Сватове, 65 арсеналі у м. Балаклія та 6 арсеналі у м. Ічня.

Про втручання

Самопроголошений білоруський "президент" Олександр  Лукашенко заявив, що домовився з російським президентом Володимиром Путіним вживати відносно України "якісь дії" у відповідь на нібито розгортання там американських військових баз США.

Також президент Росії вважає, що розширення інфраструктури НАТО на територію України означало б для Москви перетин її "червоних ліній".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що "червоні лінії" Путіна обмежуються лише територією РФ, а Україна сама вирішуватиме, що робити на своїй землі.

Про інші важливі новини

Третій президент Грузії Міхеїл Саакашвілі опублікував знімок електронного квитка, згідно з яким прилітає до Грузії в день виборів 2 жовтня попри загрозу арешту.

У Британії переводять військових в режим очікування в рамках подолання "паливної" кризи.

28 вересня окупанти двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі.  Один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення -  він перебуває в лікарні, стан його здоров’я - задовільний.

Російські співробітники ФСБ заявили, що затримали 5 членів неонацистського угруповання з портретами Бандери — вони нібито готували теракт у будівлі правоохоронної служби.

Угорщина підписала новий довгостроковий договір про постачання газу з Росією, який жорстко розкритикувала Україна, скасувавши заплановану зустріч міжурядової комісії в Будапешті.

Суд відпустив під нічний домашній арешт військового музиканта Андрія Антоненка, обвинуваченого у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Українська правда


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