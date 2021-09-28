Главные новости понедельника и ночи: Лукашенко об Украине, взрывы в Калиновке

Лукашенко заявил, что с Путиным против Украины будет предпринимать "какие-то действия"; причиной взрывов на складах боеприпасов в Калиновке стала диверсия - актуальные новости 27 сентября.

О взрывах в Калиновке

Причиной пожара и взрывов боеприпасов на 48 арсенале в Калиновке Винницкой области в 2017 году стала диверсия - заявила генпрокурор Ирина Венедиктова.

Также продолжается расследование причин пожаров и взрывов боеприпасов на протяжении 2015-2018 годов на других военных складах, в частности, складе ракетно-артиллерийского вооружения сектора "А" в г. Сватово, 65 арсенале в г. Балаклея и 6 арсенале в г. Ичня.

О вмешательстве

Самопровозглашенный беларусский "президент" Александр Лукашенко заявил, что договорился с российским президентом Владимиром Путиным предпринимать в отношении Украины "какие-то действия" в ответ на якобы разворачивание там американских военных баз США.

Также президент России считает, что расширение инфраструктуры НАТО на территорию Украины означало бы для Москвы пересечение ее "красных линий".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что "красные линии" Путина ограничиваются только территорией РФ, а Украина сама будет решать, что делать на своей земле.

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