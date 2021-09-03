Поліція Буркіна-Фасо застосувала сльозогінний газ проти гірників, восьмеро задихнулися

Поліція Буркіна-Фасо застосувала сльозогінний газ проти несанкціонованих золотошукачів на шахті Бісса, що обслуговує російська компанія Nordgold, відтак вісім людей задихнулися.

Джерело: Reuters з посиланням на національного прокурора Вендіама Ламберта Санфо

Деталі: Зазначається, що близько 40 осіб перебували на місці, коли поліція застосувала сльозогінний газ, що "викликало паніку і удушення таємних золотошукачів".

Прокурор сказав, що у справі будуть пред'явлені звинувачення в умисному вбивстві, але не уточниа, проти кого.

У заяві поліції зазначається, що вони виявили на шахті тіла шести гірників, але не згадали про застосування сльозогінного газу.

Reuters пише, що Буркіна-Фасо і сусідні країни Західної Африки в останні роки пережили "золоту лихоманку", оскільки неформальні гірники, позбавлені інших добре оплачуваних економічних можливостей, добувають руду в найчастіше небезпечних умовах.