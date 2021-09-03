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Одна з областей стрімко наближається до "помаранчевої" зони карантину

П'ятниця, 3 вересня 2021, 17:44
Одна з областей стрімко наближається до помаранчевої зони карантину
Фото: Ельдар Сарахман

Чернівецька область за кількістю нових випадків коронавірусу стрімко наближається до "помаранчевої" зони карантину, перескочивши навіть "жовтий" рівень епіднебезпеки. 

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook 

Пряма мова: "Кожен вечір ми інформуємо про стрімке зростання кількості нововиявлених випадків COVID-19…

За темпами зростання нових випадків в нашій області ми стрімко наближаємось до "помаранчевої" зони.

Тільки Державна комісія ТЕБ НС має повноваження визначати зональність: переводити країну з "зеленої" в "жовту", "помаранчеву", "червону". Але Чернівецька область за цими темпами може відразу перескочити через "жовту" та опинитись в "помаранчевій". 

Деталі: Голова ОДА нагадав про небезпечність штаму "Дельта" та закликав вакцинуватись громадян від коронавірусу. Осачук також додав, що у випадку виходу регіону із "зеленої" зони заклади освіти зможуть працювати за умови повної вакцинації від коронавірусу не менше 80% працівників конкретного закладу. 

Довідково: Наразі вся територія країни базово перебуває у так званій "зеленій" зоні. Повернутись до "жовтого" рівня епіднебезпеки можливо за умови наявності протягом трьох днів підряд однієї з  таких ознак: кількість виявлених нових випадків інфікування COVID-19 на  100 тисяч населення за останні 14 днів буде більше ніж 75; коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 за допомогою ПЛР-тестування буде більше 4 та значному зменшенню кількості тестувань.

Окрім того, якщо в одному регіоні встановлять "червоний" рівень, то вся інша територія автоматично повертається до "жовтого". 

Що передувало: Луганська та Одеська області вже два дні не відповідають зеленій зоні епідемічної небезпеки за рівнем госпіталізацій з COVID-19 чи підозрою на нього.

Станом на 31 серпня в Україні виявили 855 підтверджених випадків коронавірусного захворювання, спричиненого штамом "дельта".

Ольга Гетьманець, УП
Теми: коронавірускарантинЧернівецька область
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