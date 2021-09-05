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Масові затримання в окупованому Криму: на ситуацію відреагували США

Неділя, 5 вересня 2021, 02:10

Сполучені Штати засудили масові затримання кримськотатарських активістів російськими окупантами в окупованому Криму і вимагають негайно всіх звільнити.

Джерело: Facebook-сторінка посольства США у Києві

Дослівно: "Ми засуджуємо вчорашній арешт Федеральною службою безпеки Росії Нарімана Джеляла та інших кримськотатарських активістів. Росія має негайно звільнити цих активістів та всіх українських політв’язнів, яких вона утримує, і припинити політичні переслідування в Україні. Крим – це Україна".

Що було раніше: Протягом п'ятниці та суботи на захопленому Росією півострові російськи силовики викрали першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла і ще чотирьох кримських татар - Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеінова та Ельдара Одаманова. Їхнє місцезнаходження невідоме.

Протестуючи проти незаконних обшуків та затримань, родичі та небайдужі співгромадяни вийшли до будівлі ФСБ в Сімферополі. Окупанти схопили більше 50 протестувальників - кримських татар.

Їх заштовхали в автобуси, застосовуючи грубу силу, б’ючи по нирках, та відвезли до різних відділень "поліції" в тимчасово окупованому Криму, де їх допитують без доступу адвокатів.

Серед затриманих - двоє журналістів Кримської солідарності - Айдер Кадиров та Нурі Абдурашитов, голова Центральної виборчої комісії Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедля, член Меджлісу кримськотатарського народу Леммар Юнусов, і колишній політв'язень, фигурант "у справі Веджіє Кашка" Казим Аметов.

Українська правда

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Теми: КримСШАкримські татариРосіяокупація
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