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Массовые задержания в оккупированном Крыму: на ситуацию отреагировали США

Воскресенье, 5 сентября 2021, 02:10

Соединенные Штаты осудили массовые задержания крымскотатарских активистов российскими оккупантами в оккупированном Крыму и требуют немедленно всех освободить.

Источник: Facebook-страница посольства США в Киеве

Дословно: "Мы осуждаем вчерашний арест Федеральной службой безопасности России Наримана Джеляла и других крымскотатарских активистов. Россия должна немедленно освободить этих активистов и всех украинских политзаключенных, которых она удерживает, и прекратить политические преследования в Украине. Крым - это Украина".

Что было раньше: В пятницу и субботу на захваченном Россией полуострове российские силовики похитили первого заместителя лидера Меджлиса Наримана Джеляла и еще четырех крымских татар - Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеинова и Эльдара Одаманова. Их местонахождение неизвестно.

Протестуя против незаконных обысков и задержаний, родственники и неравнодушные граждане вышли к зданию ФСБ в Симферополе. Оккупанты схватили более 50 протестующих - крымских татар.

Их затолкали в автобусы, применяя грубую силу, избивая по почкам, и отвезли в различные отделения "полиции" во временно оккупированном Крыму, где их допрашивают без доступа адвокатов.

Среди задержанных - двое журналистов Крымской солидарности - Айдер Кадыров и Нури Абдурашитова, глава Центральной избирательной комиссии Курултая крымскотатарского народа Заир Смедли, член Меджлиса крымскотатарского народа Леммар Юнусов, и бывший политзаключенный, фигурант "по делу Веджие Кашка" Казим Аметов.

Украинская правда

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Темы: КрымСШАкрымские татарыРосcияоккупация
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