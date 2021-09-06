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У Павелка кажуть, що пропонували Шевченкові продовжити контракт у листі

Понеділок, 6 вересня 2021, 09:50
У Павелка кажуть, що пропонували Шевченкові продовжити контракт у листі
Андрій Шевченко, Getty Images

Українська асоціація футболу заявляє, що відправляла лист колишньому головному тренеру збірної України Андрію Шевченку про зустріч 2 серпня з метою переговорів про продовження контракту.

Джерело: Football.ua

Деталі: Як стверджується, ще 7 червня виконком УАФ прийняв рішення про те, що після "Євро-2020" відбудеться зустріч з тренерським штабом Шевченка для переговорів про продовження угоди з 3 серпня 2021 року до 30 грудня 2022 року.

Лист був відправлений 30 липня на київську адресу Шевченка. Він часто проживає в Лондоні (Велика Британія).

У листі УАФ запрошувала Шевченка на зустріч, заплановану на 2 серпня, щоб обговорити новий контракт у Києві в Будинку футболу.

 

УАФ показала квитанцію про те, що лист було доставлено за адресою.

За словами генерального секретаря УАФ Юрія Запісоцького, Шевченко не відповів на лист і зустріч не відбулася.

Цьому передувало: 3 вересня Андрій Шевченко зібрав прес-конференцію і заявив, що він хотів працювати зі збірною далі, але не отримував жодних листів від УАФ, а отримував лише листи від ФІФА та УЄФА.

Шевченко заявив: "Після Євро-2020 ми вирішили продовжити угоду зі збірною. По приїзду до Києва ми зустрілися з президентом УАФ Андрієм Павелком, де я йому повідомив про це рішення. Він відповів, що не готовий обговорювати цей момент, і я полетів у відпустку. Потім ми зустрілися на фіналі Євро-2020, але жодної розмови про пролонгацію контракту не було". 

Передісторія:

  • Чемпіонат Європи з футболу 2020 року тривав з 11 червня до 11 липня 2021 року.
  • 31 липня Андрій Шевченко у соцмережах повідомив, що прощається з національною командою. Через кілька днів інформацію про закінчення контракту з Шевченком підтвердили в УАФ.
  • 17 серпня національну збірну України з футболу з приставкою виконуючий обов`язки очолив Олександр Петраков.

"Українська правда" в Threads

Теми: футболспортскандал
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