Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Павелка кажуть, що пропонували Шевченкові продовжити контракт у листі

Понеділок, 6 вересня 2021, 09:50
Андрій Шевченко, Getty Images

Українська асоціація футболу заявляє, що відправляла лист колишньому головному тренеру збірної України Андрію Шевченку про зустріч 2 серпня з метою переговорів про продовження контракту.

Джерело: Football.ua

Деталі: Як стверджується, ще 7 червня виконком УАФ прийняв рішення про те, що після "Євро-2020" відбудеться зустріч з тренерським штабом Шевченка для переговорів про продовження угоди з 3 серпня 2021 року до 30 грудня 2022 року.

Лист був відправлений 30 липня на київську адресу Шевченка. Він часто проживає в Лондоні (Велика Британія).

У листі УАФ запрошувала Шевченка на зустріч, заплановану на 2 серпня, щоб обговорити новий контракт у Києві в Будинку футболу.

 

УАФ показала квитанцію про те, що лист було доставлено за адресою.

За словами генерального секретаря УАФ Юрія Запісоцького, Шевченко не відповів на лист і зустріч не відбулася.

Цьому передувало: 3 вересня Андрій Шевченко зібрав прес-конференцію і заявив, що він хотів працювати зі збірною далі, але не отримував жодних листів від УАФ, а отримував лише листи від ФІФА та УЄФА.

Шевченко заявив: "Після Євро-2020 ми вирішили продовжити угоду зі збірною. По приїзду до Києва ми зустрілися з президентом УАФ Андрієм Павелком, де я йому повідомив про це рішення. Він відповів, що не готовий обговорювати цей момент, і я полетів у відпустку. Потім ми зустрілися на фіналі Євро-2020, але жодної розмови про пролонгацію контракту не було". 

Передісторія:

  • Чемпіонат Європи з футболу 2020 року тривав з 11 червня до 11 липня 2021 року.
  • 31 липня Андрій Шевченко у соцмережах повідомив, що прощається з національною командою. Через кілька днів інформацію про закінчення контракту з Шевченком підтвердили в УАФ.
  • 17 серпня національну збірну України з футболу з приставкою виконуючий обов`язки очолив Олександр Петраков.

Теми: футболспортскандал


powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Суд" відправив Джеляла під варту на два місяці

Помер Бельмондо

Монастирський представив свою команду в МВС

оновленоРозстріли на Інститутській: судитимуть кулеметника спецзагону "Омега"

На Харківщині панує штам "дельта" – ОДА

Справа МН17: РФ відмовила у допиті підозрюваних Гіркіна та Дубинського

Усі новини...
футбол
Зеленський заступився за українських футболістів на відборі до ЧС
Відбір ЧС-2022. Збірна України грає у бойову нічию з Францією
ФІФА відкрила дисциплінарне провадження після расистських образ щодо гравців
Останні новини
21:38
Новини економіки: коли чекати метро на Виноградар та посилення карантину
21:30
Від "слуг" у нардепи на довиборах на Черкащині піде мер Золотоноші
21:02
"Слуга народу" не висуватиме кандидата на виборах мера Харкова
21:00
Новини 6 вересня: дівчина із арбалетом, посилення карантину
20:38
Саакашвілі обіцяє приїхати до Грузії до 2 жовтня, попри загрозу арешту
20:24
Укрзалізниця за літо відновила пасажирські перевезення на 70% до рівня 2019 року
20:09
США відреагували на вирок двом соратникам Тихановської
19:40
Ексчлен Ради НБУ Шапран судиться з парламентом за колишню посаду
19:30
"Суд" відправив Джеляла під варту на два місяці
19:19
Глава делегації Конгресу США пообіцяв сприяти збільшенню безпекової допомоги для України
Усі новини...