Болгарин, засуджений у ЄС до 16,5 років тюрми, вирощував коноплю у Києві
Прокуратура спільно з Нацполіцією затримала іноземця, який перебуває у міжнародному розшуку.
Джерело: Київська міська прокуратура, НПУ
Деталі: За даними слідства, 55-річний іноземець (за даними УП – громадянин Болгарії -ред) за відмивання грошей та розповсюдження засуджений трибуналом Румунії до 10,5 років позбавлення волі. А в Болгарії за аналогічні злочини він отримав 6 років ув’язнення.
Після втечі зловмисника його оголосили у міжнародний розшук.
Українські правоохоронці встановили, що розшукуваний злочинець оселився неподалік Києва в орендованому будинку, використовуючи підроблені документи.
6 вересня цього чоловіка затримали.
Крім цього, у ході проведення обшуків було виявлено нарколабораторію. Правоохоронці вилучили близько 300 кущів конопель, 39 пакетів висушених рослин, а також обладнання для їх вирощування.
Наразі вирішується питання про тимчасовий арешт та початок процедури екстрадиції.