Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Болгарин, засуджений у ЄС до 16,5 років тюрми, вирощував коноплю у Києві

Вівторок, 7 вересня 2021, 16:14
Болгарин, засуджений у ЄС до 16,5 років тюрми, вирощував коноплю у Києві

Прокуратура спільно з Нацполіцією затримала іноземця, який перебуває у міжнародному розшуку.

Джерело: Київська міська прокуратура, НПУ

Деталі: За даними слідства, 55-річний іноземець (за даними УП – громадянин Болгарії -ред) за відмивання грошей та розповсюдження засуджений трибуналом Румунії до 10,5 років позбавлення волі. А в Болгарії за аналогічні злочини він отримав 6 років ув’язнення.

Після втечі зловмисника його оголосили у міжнародний розшук.

Українські правоохоронці встановили, що розшукуваний злочинець оселився неподалік Києва в орендованому будинку, використовуючи підроблені документи.

6 вересня цього чоловіка затримали.

Крім цього, у ході проведення обшуків було виявлено нарколабораторію. Правоохоронці вилучили близько 300 кущів конопель, 39 пакетів висушених рослин, а також обладнання для їх вирощування.

Наразі вирішується питання про тимчасовий арешт та початок процедури екстрадиції.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Київкриміналпрокуратураполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Київ
У Києві завдання захисту неба майже вирішили, в інших містах працюємо – Резніков
КМВА поки не буде сповіщати про тривогу через проблеми з "екстреними оповіщеннями"
Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах
Останні новини
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
14:33
Путін піде на "вибори" як самовисуванець, але партія обіцяє допомогти
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
13:36
фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
13:35
У США подали заявку FDA на дозвіл "екстазі" для лікування ПТСР
13:20
ЗМІ: Фінансовий злочинець та консультант Пригожина: Марсалек 10 років був російським шпигуном
Усі новини...
Реклама: