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Болгарин, засуджений у ЄС до 16,5 років тюрми, вирощував коноплю у Києві

Вівторок, 7 вересня 2021, 16:14

Прокуратура спільно з Нацполіцією затримала іноземця, який перебуває у міжнародному розшуку.

Джерело: Київська міська прокуратура, НПУ

Деталі: За даними слідства, 55-річний іноземець (за даними УП – громадянин Болгарії -ред) за відмивання грошей та розповсюдження засуджений трибуналом Румунії до 10,5 років позбавлення волі. А в Болгарії за аналогічні злочини він отримав 6 років ув’язнення.

Після втечі зловмисника його оголосили у міжнародний розшук.

Українські правоохоронці встановили, що розшукуваний злочинець оселився неподалік Києва в орендованому будинку, використовуючи підроблені документи.

6 вересня цього чоловіка затримали.

Крім цього, у ході проведення обшуків було виявлено нарколабораторію. Правоохоронці вилучили близько 300 кущів конопель, 39 пакетів висушених рослин, а також обладнання для їх вирощування.

Наразі вирішується питання про тимчасовий арешт та початок процедури екстрадиції.

Українська правда
Теми: Київкриміналпрокуратураполіція


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