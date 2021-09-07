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Киянка організувала контрабанду наркотиків до окупованого Донецька через РФ

Вівторок, 7 вересня 2021, 16:38

Служба безпеки України ліквідувала канал контрабанди метадону до тимчасово окупованого Донецька через Росію.

Джерело: СБУ

Деталі: За даними слідства, організувала протиправну схему громадянка України, безробітна киянка, яка долучила до справи "партнерку" з тимчасово окупованого Донецька.

Зловмисники приховували заборонені речовини у глечиках для вазонів та в садово-паркових скульптурах.

Під виглядом побутових посилок наркотики переправляли своїм спільникам у РФ. Пакунки передавали через водіїв мікроавтобусів, які здійснюють нерегулярні пасажирські перевезення.

З Росії таким же чином (посилки через водіїв маршруток -ред) "товар" через непідконтрольні ділянки кордону потрапляв до тимчасово окупованого Донецька. Там його фасували і реалізовували.

За даними СБУ, канал існував майже рік. Зазначається, що щомісяця зловмисники переправляли таким чином по 2-3 партії наркотичних речовин, кожна з яких коштувала приблизно 4 млн гривень за цінами чорного ринку (дані СБУ -ред).

У ході спецоперації правоохоронці затримали водія маршрутного таксі під час спроби вивезення метадону вагою понад 1,4 кг.

У межах кримінального провадження затримали й організаторку каналу. Їй  повідомлено про підозру в контрабанді та незаконному виготовленні чи придбанні наркотичних засобів чи психотропних речовин. 

 
сбу

Як уточнили УП в СБУ, суд уже арештував затриману киянку на 2 місяці без права застави.

Тривають слідчі дії для виявлення всіх причетних осіб, зазначають в СБУ.

Українська правда

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Теми: СБУ
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