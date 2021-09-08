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Експосол США в Росії: "Мінськ" не згадується в домовленості Вашингтона та Києва не випадково

Середа, 8 вересня 2021, 07:33

Колишній посол США в Росії і ексзаступник генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу  вважає, що в заяві президентів України та США не згадуються "Мінські домовленості" не випадково: Штати усвідомлюють, що необхідна певна модифікація "Мінська".

Джерело: Александр Вершбоу на конференції "Зеленський нарешті отримав свій візит у Білий дім - Що тепер?", якого цитує ZN

Пряма мова: "Це позитивний сигнал для України, на відміну від згадок про "формулу Штайнмаєра", що грає більше на користь росіянам, або тривалої "мантри" про те, що лише Мінські домовленості мають бути основою для мирного врегулювання".

Знати більше: "Джавеліни", план реформ та $3 млрд для бізнесу: текст домовленості лідерів України і США

Вихід з пастки Мінських домовленостей: як повернутися до міжнародного права

Нагадаємо:

  • У спільній заяві України та США йдеться про активізацію роботи Комісії стратегічного партнерства, заклик Росії припинити агресію, підтвердження надання безпекової допомоги Києву та співпрацю у секторі оборони.  
  • Зокрема, Штати оголошують про новий пакет безпекової допомоги в обсязі 60 мільйонів доларів, що включає бронебійні системи "Джавелін" та інше оборонне летальне та нелетальне обладнання.

Теми: СШАМінські угоди


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