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Найбільше в Раді наговорив Шуфрич, а 35 нардепів 2 роки мовчали – Чесно

Середа, 8 вересня 2021, 11:41
Фото Чесно

Найбільше у Верховній Раді 9 скликання говорив голова комітету з питань свободи слова Нестор Шуфрич – його виступи за 2 роки роботи парламенту загалом тривали майже 16  годин.

Джерело: Громадський рух Чесно, який проаналізував стенограми засідань ВР за 2 роки роботи 9 скликання

Дослівно: "Найбільшу кількість виступів за два роки роботи у Верховній Раді цього скликання очікувано має керівництво парламенту – спікер Дмитро Разумков та перший заступник Руслан Стефанчук – 1 365 та 844 відповідно. Це логічно, адже вони ведуть та модерують засідання парламенту і беруть слово щоразу, коли оголошують розгляд законопроєктів, виступи нардепів, коментують хід засідання парламенту тощо".

Деталі: На третьому місці за кількістю виступів – нардеп від ОПЗЖ Нестор Шуфрич (723 виступи за два роки).  

 

Друге місце за тривалістю виступів має заступниця голови ВР, представниця партії "Батьківщина" Олена Кондратюк. Вона також і найдовше виступала серед жінок-депутаток у парламенті – понад 12 годин за 155 виступів.

"Чесно" зазначає, що значна частина виступів Кондратюк пов’язана з тим, що вона зачитує п’ятничні звернення депутатів у парламенті.   

На третьому місці за часом виступів ще один представник ОПЗЖ Олександр Колтунович – у нього 497 виступів упродовж 2 років роботи парламенту, які загалом займають понад 10 годин.   

 

Разом з тим за 2 роки роботи парламенту 35 нардепів жодного разу не виступили ні з трибуни, ні з місця, принаймні це не зафіксовано у стенограмах засідання ВР. 

 

Також 36 нардепів за два роки діяльності мали лише один виступ. Таким нардепом, наприклад, є лідер ОПЗЖ Віктор Медведчук, єдиний його виступ у 2019 році був присвячений імплементації "формули Штайнмайєра" в українське законодавство. 

Повідомляється, що депутатів-мовчунів немає у трьох фракціях – "Батьківщини", "Європейської солідарності" та "Голосу".  

Теми: Верховна Рада


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