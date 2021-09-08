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Російське і українське МЗС обмінялися коментарями щодо знесення знаку дружби Києва та Москви

Середа, 8 вересня 2021, 13:09
Російське і українське МЗС обмінялися коментарями щодо знесення знаку дружби Києва та Москви

Після того, як російське МЗС заявило, що знесення у Києві пам’ятного знаку на честь дружби Києва та Москви підтверджує, що українська влада нав'язує населенню ненависть до всього, що пов'язано з Росією, українське МЗС нагадало, що "дружба на танках не будується".

Джерело: коментар речника МЗС України Олега Ніколенка, коментар речниці МЗС РФ Марії Захарової

Деталі: Захарова заявила, що знесення монумента "викликає лише співчуття". А в українському МЗС нагадали, що "дружба на танках не будується".

Пряма мова Захарової: "З гіркотою спостерігаємо, як нинішній київський режим наполегливо нав'язує населенню України ненависть до всього, що пов'язано або хоча б має відношення до Росії. Планомірно здійснюється демонтаж всього, що могло б нагадувати про історичну спільність наших країн.

В черговий раз закликаємо українську владу припинити цинічний експеримент над українським і російським народами. У гонитві за руйнуванням власних історичних коренів можна легко нанести непоправної шкоди і власній державності".

Відповідь українського МЗС: "Реакція МЗС РФ на демонтаж пам’ятного знаку про дружбу Києва та Москви на вулиці Маршала Якубовського викликає здивування. Поборники історичних зв‘язків досі не зрозуміли, що дружба на танках не будується.

Розв’язана із Москви збройна агресія проти України забрала тисячі українських життів, десятки тисяч людей залишилися із скаліченими долями, сотні тисяч вимушені жити в умовах перманентної загрози життю і здоров’ю на окупованих територіях. Пам’ятний знак, встановлений в 2001 році, не відображає реалії сьогодення.

Упевнений, що в Києві знайдеться місце для іншого монумента: зафіксувати покаяння Росії за все те горе, яке вона принесла на українську землю. Виправляти історичні помилки ніколи не пізно".

Передісторія:

  • 6 вересня пам’ятний знак на честь дружби Києва та Москви, який знаходився в столиці у сквері по вулиці Маршала Якубовського, 8 демонтували.

"Українська правда" у Threads

Теми: КиївРосія
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