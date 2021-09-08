Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Російське і українське МЗС обмінялися коментарями щодо знесення знаку дружби Києва та Москви

Середа, 8 вересня 2021, 13:09

Після того, як російське МЗС заявило, що знесення у Києві пам’ятного знаку на честь дружби Києва та Москви підтверджує, що українська влада нав'язує населенню ненависть до всього, що пов'язано з Росією, українське МЗС нагадало, що "дружба на танках не будується".

Джерело: коментар речника МЗС України Олега Ніколенка, коментар речниці МЗС РФ Марії Захарової

Деталі: Захарова заявила, що знесення монумента "викликає лише співчуття". А в українському МЗС нагадали, що "дружба на танках не будується".

Пряма мова Захарової: "З гіркотою спостерігаємо, як нинішній київський режим наполегливо нав'язує населенню України ненависть до всього, що пов'язано або хоча б має відношення до Росії. Планомірно здійснюється демонтаж всього, що могло б нагадувати про історичну спільність наших країн.

В черговий раз закликаємо українську владу припинити цинічний експеримент над українським і російським народами. У гонитві за руйнуванням власних історичних коренів можна легко нанести непоправної шкоди і власній державності".

Відповідь українського МЗС: "Реакція МЗС РФ на демонтаж пам’ятного знаку про дружбу Києва та Москви на вулиці Маршала Якубовського викликає здивування. Поборники історичних зв‘язків досі не зрозуміли, що дружба на танках не будується.

Розв’язана із Москви збройна агресія проти України забрала тисячі українських життів, десятки тисяч людей залишилися із скаліченими долями, сотні тисяч вимушені жити в умовах перманентної загрози життю і здоров’ю на окупованих територіях. Пам’ятний знак, встановлений в 2001 році, не відображає реалії сьогодення.

Упевнений, що в Києві знайдеться місце для іншого монумента: зафіксувати покаяння Росії за все те горе, яке вона принесла на українську землю. Виправляти історичні помилки ніколи не пізно".

Передісторія:

  • 6 вересня пам’ятний знак на честь дружби Києва та Москви, який знаходився в столиці у сквері по вулиці Маршала Якубовського, 8 демонтували.

Теми: КиївРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Під Ткаченком хитається крісло міністра культури – джерела

ВООЗ закликає запровадити мораторій на ревакцинацію до 2022 року

Затриманий окупантами кримчанин виявився родичем заступниці Кулеби

відеоПортнов, Богдан і Вовк впливали на звільнення голови КСУ – ЗМІ

Новини 8 вересня: легалізація криптовалют, операція з "вагнерівцями"

Комітет вперше виділив фінансування на Президентський університет

Усі новини...
Київ
У Києві зростає кількість хворих на COVID
Комітет терміново розгляне законопроєкт про столицю, який може обмежити владу Кличка – ЗМІ
Поліція закрила справу про "расизм" щодо Беленюка. Він сам так захотів
Останні новини
08:17
Хвиля наростає: 3 663 хворих на COVID і 61 смерть за добу в Україні
08:00
Головні новини середи і ночі: легалізація криптовалют, операція з "вагнерівцями"
07:47
Відкривали вогонь із різного озброєння та запускали безпілотники: найманці РФ 11 разів порушили "тишу"
07:02
Під Ткаченком хитається крісло міністра культури – джерела
06:33
Святкування Рош га-Шана в Умані завершилось двома кримінальними справами
05:40
Кількість нових хворих на COVID зросла на 600 тисяч
04:20
За добу спостерігачі ОБСЄ нарахували понад 1500 порушень на Донбасі
03:10
В США готують нові обмеження для боротьби із COVID-19
02:02
ВООЗ закликає запровадити мораторій на ревакцинацію до 2022 року
01:11
Меджліс закликає до консультацій учасників Кримської платформи через затримання на півострові
Усі новини...