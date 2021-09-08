Австрія посилила обмеження для невакцинованих від коронавірусу

Австрія посилить низку заходів із боротьби з COVID-19, проте в першу чергу вони будуть застосовуватися лише до тих, хто не вакцинувався.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Уряд оголосив, що обмеження почнуть діяти з 15 вересня. Оголошення було зроблено на тлі зростання показників інфікування і госпіталізацій, в тому числі у відділеннях інтенсивної терапії.

З наступної середи тести на антигени будуть дійсні тільки 24 години. Деякий час так було у Відні, однак ці тести діяли протягом 48 годин на решті території країни.

Канцлер Себастьян Курц сказав на пресконференції, що "відповіддю має бути вакцинація, а не ізоляція". За його словами, ці заходи будуть застосовуватися тільки до нещеплених, щоб захистити їх і захистити лікарні від перевантаження.

Невакциновані люди повинні будуть носити маски FFP2 в магазинах другорядної важливості, таких як магазини одягу, канцелярських товарів тощо. Тим, хто пройшов вакцинацію, не потрібно буде носити маску, хоча вони все ж рекомендуються.

Одна зміна, яка стосується як вакцинованих, так і нещеплених людей, полягає в тому, що маски FFP2 знову будуть необхідні в супермаркетах і громадському транспорті. В даний час є обов'язковими тільки тканинні маски.

Також були передбачені більш суворі заходи в разі подальшого погіршення ситуації в відділеннях інтенсивної терапії.

Курц оголосив, що кількість зайнятих ліжок у відділеннях інтенсивної терапії повинна стати новим провідним індикатором для обмежень замість семиденної захворюваності.

Якщо протягом семи днів поспіль досягається понад 15% заповнюваності, нещеплені люди більше не будуть допускатися в нічні клуби і на більш масштабні заходи.

Якщо показник виростає до 20%, тести на антигени більше не будуть дійсні для барів, ресторанів, тренажерних залів, перукарень та інших місць. Для відвідування потрібен буде ПЛР-тест, сертифікат про вакцинацію або доказ про одужання.

Глави федеральних земель, особливо Каринтії і Відня, висловили невдоволення тим, що уряд не провів додаткових консультацій з приводу нових обмежувальних заходів.

Раніше Курц заявляв, що пандемія коронавірусу практично закінчилася для тих, хто був вакцинований і "час локдаунів має бути завершений".