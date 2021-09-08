Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Главу Білоруської федерації хокею дискваліфікували за підтримку Лукашенка

Середа, 8 вересня 2021, 14:54

Міжнародна федерація хокею на 5 років дискваліфікувала глава Білоруської федерації хокею Дмитра Баскова через тиск на спортсменів за їхні політичні погляди.

Джерело: "Радіо Свобода" в Білорусі, білоруське інформагентство "Бєлта"

Деталі: Дисциплінарна комісія МФХ десять місяців розслідувала "справу Баскова". 

Баскова відсторонили від усієї національної та міжнародної хокейної діяльності на п'ять років, починаючи з 10 вересня 2021 року і закінчуючи 9 вересня 2026 року.

У заяві МФХ вказується, що Басков "намагався безпосередньо вплинути на інших, щоб підтримати білоруський уряд".

Дослівно: "Комісія надала достатні докази того, що Басков намагався безпосередньо вплинути на інших, щоб підтримати білоруський уряд, і погрожував білоруським спортсменам та дискримінував їх через їхні політичні погляди, що порушує правило 1.2.2.1 Кодексу поведінки ІІХФ.

Колегія також виявила, що Басков зловживав своїм становищем представника хокею на підтримку Олександра Лукашенка в порушення статті 5 Олімпійської хартії у поєднанні зі статтею 2.1 Дисциплінарних правил ІІХФ та правилом 1.2.2.4 Кодексу поведінки ІІХФ".

Деталі: У Федерації хокею Білорусі заявили, що Міжнародна федерація хокею не дотримується "політичного нейтралітету" і подумають, чи оскаржувати це рішення.

Що цьому передувало: У 2020 році МФХ повідомила Баскову, що розпочала розслідування за його нібито причетністю до інциденту, який призвів до смерті Романа Бондаренка.

Інцидент стався 11 листопада 2020 року у Мінську, де група людей зібралася, щоб перерізати біло-червоно-білі стрічки, що свідчать про політичну опозицію в Білорусії.

Тоді Бондаренко зазнав нападу та отримав серйозні поранення, а наступного дня помер.

За свідченнями очевидців на тому місці тоді перебував Басков.

Теми: спортБілорусь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
спорт
МОК заборонив Лондону проводити відбір на Олімпіаду-2024 через росіян та білорусів
ФК "Динамо" відмовився відправляти юних футболістів на збори до проросійської Сербії
Вперше в історії українська тенісистка Кіченок виграла міксттурнір Вімблдону
Останні новини
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
14:33
Путін піде на "вибори" як самовисуванець, але партія обіцяє допомогти
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
13:36
фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
13:35
У США подали заявку FDA на дозвіл "екстазі" для лікування ПТСР
Усі новини...
Реклама: