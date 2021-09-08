Главу Білоруської федерації хокею дискваліфікували за підтримку Лукашенка

Міжнародна федерація хокею на 5 років дискваліфікувала глава Білоруської федерації хокею Дмитра Баскова через тиск на спортсменів за їхні політичні погляди.

Джерело: "Радіо Свобода" в Білорусі, білоруське інформагентство "Бєлта"

Деталі: Дисциплінарна комісія МФХ десять місяців розслідувала "справу Баскова".

Баскова відсторонили від усієї національної та міжнародної хокейної діяльності на п'ять років, починаючи з 10 вересня 2021 року і закінчуючи 9 вересня 2026 року.

У заяві МФХ вказується, що Басков "намагався безпосередньо вплинути на інших, щоб підтримати білоруський уряд".

Дослівно: "Комісія надала достатні докази того, що Басков намагався безпосередньо вплинути на інших, щоб підтримати білоруський уряд, і погрожував білоруським спортсменам та дискримінував їх через їхні політичні погляди, що порушує правило 1.2.2.1 Кодексу поведінки ІІХФ.

Колегія також виявила, що Басков зловживав своїм становищем представника хокею на підтримку Олександра Лукашенка в порушення статті 5 Олімпійської хартії у поєднанні зі статтею 2.1 Дисциплінарних правил ІІХФ та правилом 1.2.2.4 Кодексу поведінки ІІХФ".

Деталі: У Федерації хокею Білорусі заявили, що Міжнародна федерація хокею не дотримується "політичного нейтралітету" і подумають, чи оскаржувати це рішення.

Що цьому передувало: У 2020 році МФХ повідомила Баскову, що розпочала розслідування за його нібито причетністю до інциденту, який призвів до смерті Романа Бондаренка.

Інцидент стався 11 листопада 2020 року у Мінську, де група людей зібралася, щоб перерізати біло-червоно-білі стрічки, що свідчать про політичну опозицію в Білорусії.

Тоді Бондаренко зазнав нападу та отримав серйозні поранення, а наступного дня помер.

За свідченнями очевидців на тому місці тоді перебував Басков.