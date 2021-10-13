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Головні новини вівторка і ночі: угода про "відкрите небо", домашній арешт Медведчука

Середа, 13 жовтня 2021, 08:00
Головні новини вівторка і ночі: угода про відкрите небо, домашній арешт Медведчука

Суддя Печерського райсуду відправила Медведчука під домашній арешт; Україна та ЄС підписали угоду про "відкрите небо" — актуальні новини 12 жовтня.

Про Медведчука

Суддя Печерського районного суду відправила кума Путіна нардепа Віктора Медведчука під домашній арешт до 7 грудня. 

Суддя відмовила прокурорам у клопотанні. Ті вимагали мільярд гривень застави або СІЗО.

Про "відкрите небо"

Україна та Європейський Союз підписали довгоочікувану угоду про Спільний авіаційний простір, відому як угоду про "відкрите небо". Угода була парафована ще у 2013 році, проте досі не була підписана через британсько-іспанську суперечку щодо належності Гібралтара.

Вона має на меті урівняти у деяких правах українські та європейські авіакомпанії, зняти монополію на окремі маршрути, встановлену двосторонніми договорами, полегшити відкриття нових маршрутів між українськими та європейськими містами, та як наслідок – має зменшити ціни на квитки.

У ЄС наголошують, що одним з наслідків підписання угоди має бути вхід до України нових лоукост-авіаліній та підвищення туристичної привабливості України.

Про інші важливі новини

Національна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій пропонує Міністерству освіти і науки розіслати рекомендований лист для того, щоб перенести початок канікул з 25 жовтня на 18 жовтня.

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В кількох областях адміністрації почали розглядати надзвичайну ситуацію, що склалася із забезпечення природнім газом бюджетних установ на осінньо-зимовий період 2021-2022 років.

У США  Палата представників схвалила  законопроєкт про підвищення ліміту боргу США.

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Українська правда
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