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Главные новости вторника и ночи: соглашение об "открытом небе", домашний арест Медведчука

Среда, 13 октября 2021, 08:00
Главные новости вторника и ночи: соглашение об открытом небе, домашний арест Медведчука

Судья Печерского райсуда отправила Медведчука под домашний арест; Украина и ЕС подписали соглашение об "открытом небе" - актуальные новости 12 октября.

О Медведчуке

Судья Печерского районного суда отправила кума Путина нардепа Виктора Медведчука под домашний арест до 7 декабря.

Судья отказала прокурорам в ходатайстве. Те требовали миллиард гривен залога или СИЗО.

Об "открытом небе"

Украина и Европейский Союз подписали долгожданное соглашение об общем авиационном пространстве, известное как соглашение об "открытом небе". Соглашение было парафировано еще в 2013 году, однако до сих пор не было подписано из-за британско-испанского спора о принадлежности Гибралтара.

Его цель - уравнять в некоторых правах украинские и европейские авиакомпании, снять монополию на отдельные маршруты, установленную двусторонними договорами, облегчить открытие новых маршрутов между украинскими и европейскими городами, и как следствие —  снизить цены на билеты.

В ЕС отмечают, что одним из последствий подписания соглашения должен быть вход в Украину новых лоукост-авиалиний и повышение туристической привлекательности Украины.

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Украинская правда
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