Головні новини суботи і ночі: місія NASA, обмеження в Запоріжжі

NASA направило унікальну місію до Троянських астероїдів Юпітера; у Запоріжжі встановлюється "червоний" рівень епідемічної небезпеки – актуальні новини 16 жовтня.

Про NASA

Агентство NASA запустило ракету Atlas V від United Launch Alliance з космічним кораблем "Люсі", який направився до так званих Троянських астероїдів Юпітера аби вивчити їх властивості.

Місія "Люсі" розрахована на 12 років.

Троянські астероїди Юпітера - це залишки космічних тіл, що вважаються будівельним матеріалом, з якого з часом утворилися планети Сонячної системи.

Про Запоріжжя

З 18 жовтня у Запоріжжі встановлюється "червоний" рівень епідемічної небезпеки.

У зв’язку з цим забороняється робота закладів громадського харчування, крім надання послуг на винос або з доставкою.

Також будуть закриті ТРЦ, непродовольчі ринки, розважальні заклади й магазини, за винятком продуктових. Водночас працюватимуть АЗС, аптеки, банківські установи, лікарні.

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