Главные новости субботы и ночи: миссия NASA, ограничения в Запорожье

NASA направило уникальную миссию к Троянским астероидам Юпитера; в Запорожье устанавливается "красный" уровень эпидемической опасности - актуальные новости 16 октября.

О NASA

Агентство NASA запустило ракету Atlas V от United Launch Alliance с космическим кораблем "Люси", который направился к так называемым Троянским астероидам Юпитера, чтобы изучить их свойства.

Миссия "Люси" рассчитана на 12 лет.

Троянские астероиды Юпитера - это остатки космических тел, которые считаются строительным материалом, из которого со временем образовались планеты Солнечной системы.

О Запорожье

С 18 октября в Запорожье устанавливается "красный" уровень эпидемической опасности.

В связи с этим запрещается работа общепита, кроме предоставления услуг на вынос или с доставкой.

Также будут закрыты ТРЦ, непродовольственные рынки, развлекательные заведения и магазины, за исключением продуктовых. В то же время будут работать АЗС, аптеки, банковские учреждения, больницы.

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