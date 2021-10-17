Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Главные новости субботы и ночи: миссия NASA, ограничения в Запорожье

Воскресенье, 17 октября 2021, 08:00
Главные новости субботы и ночи: миссия NASA, ограничения в Запорожье
NASA

NASA направило уникальную миссию к Троянским астероидам Юпитера; в Запорожье устанавливается "красный" уровень эпидемической опасности - актуальные новости 16 октября.

О NASA

Агентство NASA запустило ракету Atlas V от United Launch Alliance с космическим кораблем "Люси", который направился к так называемым Троянским астероидам Юпитера, чтобы изучить их свойства.

Миссия "Люси" рассчитана на 12 лет.

Троянские астероиды Юпитера - это остатки космических тел, которые считаются строительным материалом, из которого со временем образовались планеты Солнечной системы.

О Запорожье

С 18 октября в Запорожье устанавливается "красный" уровень эпидемической опасности.

В связи с этим запрещается работа общепита, кроме предоставления услуг на вынос или с доставкой.

Также будут закрыты ТРЦ, непродовольственные рынки, развлекательные заведения и магазины, за исключением продуктовых. В то же время будут работать АЗС, аптеки, банковские учреждения, больницы.

О других важных новостях

Американские военные планируют осуществить в течение следующих 18 месяцев три контрольных тестовых пуска разрабатываемых гиперзвуковых ракет наземного базирования перед постановкой их на вооружение в 2023 году.

Подозреваемого в терроризме, арестованного по подозрению в убийстве после ранения высокопоставленного депутата от консервативной партии Дэвида Емесса зовут Али Харби Али.

В Офисе президента уверяют, что сейчас устанавливаются обстоятельства внесения в санкционный список более ста человек, которых по ошибке "зачислили" к криминалитету, в том числе проверяется, могли ли такие действия быть умышленными.

Власти США с 8 ноября открывают въезд для иностранцев, полностью привитых вакцинами, одобренными регулятором США или ВОЗ.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что процент детей среди больных COVID-19 в Украине не увеличился по сравнению с волной коронавируса весной.

В Государственном департаменте США осудили решение России провести перепись населения на территории временно оккупированного ею Крыма и города Севастополя.

Лоукостер Ryanair запретил некоторым авиапассажирам, которые не воспользовались рейсами из-за ковидных ограничений и получили за это возмещение, путешествовать с авиакомпанией.

Украинская правда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Все новости...
Последние новости
12:58
В Украине корью заболело в пять раз больше людей, чем в прошлом году – Минздрав
12:56
Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"
12:53
Глава МО Британии о "Новочеркасске": за 4 месяца уничтожено 20% Черноморского флота РФ
12:50
Погода на среду: будет облачно с прояснениями, местами дождь
12:49
Действительно ли обезжиренные молочные продукты более полезны для здоровья – объясняют ученые
12:39
Зеленский провел Ставку: оружие на 2024 год, дроны, фронт
12:24
Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь
12:24
Украинский институт книги призвал государство погасить 45-миллионный долг
12:05
Мировые банки в этом году уволили более 60 тысяч работников
12:05
видеоНа дне гранитного карьера на Днепропетровщине установили елку с гирляндами
Все новости...
Реклама: