Новини 20 жовтня: заява про тиск на "UA: Перший", нова "червона" зона

"UA: Перший" заявив про тиск з боку Офісу президента; ще одна область України стає "червоною" через ситуацію з ковідом — актуальні новини 20 жовтня.

Про "UA: Перший"

Ведуча ток-шоу "Зворотний відлік" на телеканалі "UA: Перший" Мирослава Барчук заявила про те, що Офіс президента "давно і жорстко контролює присутність на ефірах народних депутатів від фракції "Слуга народу".

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відкинув, але не заперечив прагнення команди президента до "узгодженої інформаційної позиції".

Президент Володимир Зеленський назвав "хайпом" звинувачення Мирослави Барчук в контролі з боку Офісу президента присутності на ефірах народних депутатів від фракції "Слуга народу".

Про "червону" зону

З 23 жовтня Сумська область України відноситься до "червоного" регіону епіднебезпеки за поширенням коронавірусу.

Про телеграм-канал УП. Стрічка

Підписуйтеся на наш новинний телеграм-канал УП. Стрічка.

Кожен день ми публікуємо короткі та оперативні новини про те, що відбувається в Україні та світі.

Про інші важливі новини

Росія сигналізує Європі, що не пропонуватиме збільшення постачання газу, якщо європейський регулятор не схвалить запуск газопроводу "Північний потік-2".

РНБО розробила глосарій для органів державної влади, ЗМІ та громадських організацій щодо того, як правильно називати агресію РФ, окупацію та бойовиків. У переліку термінів та висловів подано фейкові варіанти та їхні правильні відповідники.

Apple у своєму музичному додатку для артистів, який дозволяє їм відстежувати прослуховування своїх треків за країнами, використала мапу України без Криму і російську — з півостровом.

У Києві незабаром зросте плата за проїзд у комунальному громадському транспорті через підвищення тарифів на енергоносії.

Суд заочно арештував колишнього прем’єр-міністра Миколу Азарова, підозрюваного у вчиненні державної зради за попередньою змовою групою осіб.

В Україні другу добу поспіль рекорд з вакцинації: 19 жовтня проти COVID-19 щепилися 226 587 людей. Також за минулу добу було зафіксовано 18 912 нових випадків коронавірусу і 495 летальних випадків, госпіталізували 5 468 осіб, одужали 7 605 осіб.