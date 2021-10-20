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Новости 20 октября: заявление о давлении на "UA: Первый", новая "красная" зона

Среда, 20 октября 2021, 21:34
Новости 20 октября: заявление о давлении на UA: Первый, новая красная зона
фото: суспільне

"UA: Первый" заявил о давлении со стороны Офиса президента; еще одна область Украины становится "красной" из-за ситуации с ковидом - актуальные новости 20 октября.

Про "UA: Первый"

Ведущая ток-шоу "Обратный отсчет" на телеканале "UA: Первый" Мирослава Барчук заявила о том, что Офис президента "давно и жестко контролирует присутствие на эфирах народных депутатов от фракции "Слуга народа ".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отверг обвинения, но не исключил стремление команды президента в "согласованной информационной позиции".

Президент Владимир Зеленский назвал "хайпом" обвинения Мирославы Барчук в контроле со стороны Офиса президента присутствия на эфирах народных депутатов от фракции "Слуга народа".

Про "красную" зону

С 23 октября Сумская область Украины относится к "красному" региону эпидопасности из-за распространения коронавируса.

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Темы: Офис президентамедиасвобода словакарантинкоронавирус
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