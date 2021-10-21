Новини 21 жовтня: дія ковід-обмежень, свіжі рейтинги партій

Перших пасажирів без ковід-документів не пустили в потяги; підтримка "Європейської солідарності" і "Слуги народу" фактично зрівнялася — актуальні новини 21 жовтня.

Про карантин

18 пасажирів не допустили до поїздки співробітники АТ "Укрзалізниця" за першу половину доби 21 жовтня через відсутні сертифікат про вакцинацію або негативний тест на COVID-19. Ще у 18 людей виявили зараження коронавірусом завдяки тестуванню на вокзалах.

Нагадаємо, що з 21 жовтня для проїзду у транспорті міжобласного сполучення потрібно мати сертифікат про вакцинацію проти коронавірусу або свіжий тест на Covid-19, на деяких вокзалах відкрили пункти вакцинації та експрес-тестування.

Також "Укрзалізниця" з 21 жовтня розгорнула пункти вакцинації та експрес-тестування на covid-19 на 10 залізничних вокзалах країни.

Про рейтинги

Якби вибори до Верховної Ради відбувалися найближчим часом, то потрапити в парламент могли би 8 партій, підтримка "Європейської солідарності" і "Слуги народу" фактично зрівнялася — про це свідчать дані опитування КМІС.

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