Кандидати в судді КС під час конкурсу не змогли відповісти на елементарні питання – Шабунін

Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що Офіс президента просуває у судді Конституційного Суду недоброчесних кандидатів без досвіду і відповідного рівня знань, але із статками незрозумілого походження.

Джерело: Шабунін у Facebook

Пряма мова: "Офіс Зеленського перетворює конкурс в КСУ на цирк, від якого вчора щелепи відпали навіть у досвідчених послів.

КГБшник Погорецький (якого в КСУ тягне Татаров) не може відповісти на елементарне питання.

Наступна претендентка на суддю КСУ не знає значення латинського виразу ... "Dura lex sed lex" (закон суворий, але він закон).

До речі, та сама комісія не поставила іншій кандидатці від Татарова (Євграфовій) жодного питання про купу її елітної нерухомості та автівок, а також оформлений на матір бізнес в окупованому Криму".

Деталі: На думку глави ЦПК, глава КСУ Олександр Тупицький "зашкварена і продажна потвора", але кандидати, яких Офіс президента пхає на його місце, нічим не кращі.

Крім того, судді КС будуть займати посаду 9 років.

За його словами, суддя Конституційного Суду - це вершина юридичної кар’єри і в усьому світі в КСУ потрапляють найкращі юристи нації.

Що передувало: Низка громадських організацій закликала президента Володимира Зеленського поки не проводити конкурс на посади суддів Конституційного суду України за квотою глави держави, тоді як Зеленський дав старт цьому конкурсу 17 серпня.

Колишній голова Конституційного Суду Олександр Тупицький та екссуддя Олександр Касмінін оскаржують в Окружному адмінсуді Києва рішення про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад в КСУ.

Довідка: Олег Татаров - заступник керівника Офісу президента Андрія Єрмака. НАБУ розслідує справу щодо Татарова. Вона стосується його можливої причетності до фальсифікації експертизи у справі екснардепа та забудовника Максима Микитася.

Татаров обіймав посаду у системі МВС під керівництвом Віталія Захарченка в уряді Миколи Азарова. Коли в МВС почалася люстрація, то одним з перших звільнили саме Татарова, який курував кримінальні провадження стосовно Чорновол, Автомайдану та активістів.

Після Революції Гідності та люстрації став адвокатом. У 2016 році був захисником нардепа Вадима Новинського (на той час "Опозиційний блок").

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