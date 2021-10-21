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Новости 21 октября: действие ковид-ограничений, свежие рейтинги партий

Четверг, 21 октября 2021, 21:42
Новости 21 октября: действие ковид-ограничений, свежие рейтинги партий
фото: уз

Первых пассажиров без ковид-документов не пустили в поезда; поддержка "Европейской солидарности" и "Слуги народа" фактически сравнялась — актуальные новости 21 октября.

Про карантин

18 пассажиров не допустили к поездке сотрудники "Укрзализныци" за первую половину суток 21 октября из-за отсутствия сертификата о вакцинации или отрицательного теста на COVID-19. Еще у 18 человек обнаружили заражение коронавирусом благодаря тестированию на вокзалах.

Напомним, что с 21 октября для проезда в транспорте межобластного сообщения нужно иметь сертификат о вакцинации против коронавируса или свежий тест на Covid-19, на некоторых вокзалах открыли пункты вакцинации и экспресс-тестирования.

Также "Укрзализныця" с 21 октября развернула пункты вакцинации и экспресс-тестирование на covid-19 на 10 железнодорожных вокзалах страны.

О рейтингах

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее время, то попасть в парламент могли бы 8 партий, поддержка "Европейской солидарности" и "Слуги народа" фактически сравнялась — об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

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Темы: коронавирусрейтинг
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