Головні новини неділі і ночі: AstraZeneca від Німеччини, коронавірус в Україні

Україна в четвірці країн, де найбільше нових COVID-випадків; Україна отримає від Німеччини 1,5 млн доз AstraZeneca – актуальні новини 24 жовтня.

Про коронавірус

Україна увійшла до четвірки країн світу, де найбільше нових хворих на коронавірус - 20 791.

Найбільше у світі нових заражень в Британії – 39 962 випадки, в РФ – 35 660, в Туреччині – 24 792.

У Європі Україна третя за кількістю нових хворих.

Про AstraZeneca

Німеччина безоплатно надала різним країнам 7,6 мільйона доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca.

Найбільше вакцин від Німеччини отримує В'єтнам - 2,6 млн доз, потім йдуть Україна (1,5 млн), Єгипет, Гана (кожна - по 1,2 млн) і Намібія (0,2 млн). Ще 350 тисяч доз повинні бути відправлені в Таїланд.

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