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Головні новини неділі і ночі: AstraZeneca від Німеччини, коронавірус в Україні

Понеділок, 25 жовтня 2021, 08:00
Головні новини неділі і ночі: AstraZeneca від Німеччини, коронавірус в Україні
Sirachai Arunrugstichai/Getty Images

Україна в четвірці країн, де найбільше нових COVID-випадків; Україна отримає від Німеччини 1,5 млн доз AstraZeneca – актуальні новини 24 жовтня.

Про коронавірус

Україна увійшла до четвірки країн світу, де найбільше нових хворих на коронавірус -  20 791.

Найбільше у світі нових заражень в Британії – 39 962 випадки, в РФ – 35 660, в Туреччині – 24 792.

У Європі Україна третя за кількістю нових хворих.

Про AstraZeneca

Німеччина безоплатно надала різним країнам 7,6 мільйона доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca.

Найбільше вакцин від Німеччини отримує В'єтнам - 2,6 млн доз, потім йдуть Україна (1,5 млн), Єгипет, Гана (кожна - по 1,2 млн) і Намібія (0,2 млн). Ще 350 тисяч доз повинні бути відправлені в Таїланд.

Про інші важливі новини

Держдеп вніс росіян, які хочуть оформити візу в США, в категорію громадян "бездомних національностей". Представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що США перетворили процедуру отримання візи громадянами Росії на справжнє пекло і садизм.

Один з найбільш розшукуваних наркобаронів Південної Америки - Дайро Антоніо Усуга, відомий як Отоніель  -  був схоплений в своєму притулку в джунглях в Колумбії після полювання за участі сотень солдатів та спецслужб США і Великобританії.

Біля тихоокеанського узбережжя Канади на судні з хімікатами Zim Kingston сталася пожежа:  з корабля виходить токсичний газ, 16 людей були евакуйовані з судна.

Німеччина посилила охорону кордону з Польщею.

Росія не зможе перешкодити Україні вступити в НАТО, проте Москва вважає, що зможе "мінімізувати наслідки" приєднання України до Альянсу.

В Україні змінять методологію розрахунку прожиткового мінімуму, внаслідок чого цей показник зможе задовольнити потреби людини.

Вселенського патріарха Варфоломія госпіталізували до лікарні Університету Джорджа Вашингтона в США.

Українська правда
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