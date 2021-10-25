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Головні новини неділі і ночі: AstraZeneca від Німеччини, коронавірус в Україні

Понеділок, 25 жовтня 2021, 08:00
Sirachai Arunrugstichai/Getty Images

Україна в четвірці країн, де найбільше нових COVID-випадків; Україна отримає від Німеччини 1,5 млн доз AstraZeneca – актуальні новини 24 жовтня.

Про коронавірус

Україна увійшла до четвірки країн світу, де найбільше нових хворих на коронавірус -  20 791.

Найбільше у світі нових заражень в Британії – 39 962 випадки, в РФ – 35 660, в Туреччині – 24 792.

У Європі Україна третя за кількістю нових хворих.

Про AstraZeneca

Німеччина безоплатно надала різним країнам 7,6 мільйона доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca.

Найбільше вакцин від Німеччини отримує В'єтнам - 2,6 млн доз, потім йдуть Україна (1,5 млн), Єгипет, Гана (кожна - по 1,2 млн) і Намібія (0,2 млн). Ще 350 тисяч доз повинні бути відправлені в Таїланд.

Про інші важливі новини

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Українська правда


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