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Главные новости воскресенья и ночи: AstraZeneca от Германии, коронавирус в Украине

Понедельник, 25 октября 2021, 08:00
Sirachai Arunrugstichai/Getty Images

Украина в четверке стран, где больше всего новых COVID-случаев; Украина получит от Германии 1,5 млн доз AstraZeneca - актуальные новости 24 октября.

О коронавирусе

Украина вошла в четверку стран мира, где больше всего новых больных коронавирусом - 20791.

Больше всего в мире новых заражений в Великобритании - 39 962 случая, в РФ - 35 660, в Турции - 24 792.

В Европе Украина третья по количеству новых больных.

Об AstraZeneca

Германия безвозмездно предоставила разным странам 7,6 миллиона доз вакцины от коронавируса AstraZeneca.

Больше всего вакцин от Германии получает Вьетнам - 2,6 млн доз, затем идут Украина (1,5 млн), Египет, Гана (каждая - по 1,2 млн) и Намибия (0,2 млн). Еще 350 тысяч доз должны быть отправлены в Таиланд.

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Украинская правда
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