Данілов: Три групи хочуть представляти Путіна в Україні, група Медведчука відвалилася

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що щонайменше три групи впливу з'ясовують між собою, хто представлятиме в Україні інтереси президента Росії Володимира Путіна, а раніше Віктор Медведчук лідирував у цьому.

Джерело: Данілов в інтерв'ю "РБК-Україна"

Пряма мова: "Що на сьогоднішній день відбувається на російському напрямку? На російському напрямку зараз відбувається колосальна боротьба за вплив на Україну серед тих людей, які знаходяться на території нашої країни. Між цими групами йде зіткнення.

Медведчук був однією з цих груп, він був, скажімо так, у фаворі з урахуванням того, що він кум Путіна. Зараз між цими групами йде з'ясування взаємин, хто буде тут старшим і представляти інтереси Російської Федерації.

Багато таких груп? Я знаю як мінімум три групи, які з'ясовують, хто представлятиме тут інтереси Путіна. Група, що відвалилася – це була група Медведчука, четверта".

Деталі: Так секретар РНБО відповів на припущення про те, що Росії може бути вигідно отримати рішення ЄСПЛ проти України у справах Медведчука як "юридичної підпірки" для зняття санкцій.

Данілов наголосив, що Медведчук перебуває під домашнім арештом не через санкції: "Санкції не мають до цього відношення, ми займалися превентивними заходами".

"Але якщо в 2014-му, 2015-му, 2016-му роках відбувалися якісь процеси, суспільство ж повинно про них знати. Треба чітко розуміти наслідки тих чи інших дій. Це, до речі, стосується не тільки Медведчука", – додав секретар РНБО.

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