Данілов: Три групи хочуть представляти Путіна в Україні, група Медведчука відвалилася
Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що щонайменше три групи впливу з'ясовують між собою, хто представлятиме в Україні інтереси президента Росії Володимира Путіна, а раніше Віктор Медведчук лідирував у цьому.
Джерело: Данілов в інтерв'ю "РБК-Україна"
Пряма мова: "Що на сьогоднішній день відбувається на російському напрямку? На російському напрямку зараз відбувається колосальна боротьба за вплив на Україну серед тих людей, які знаходяться на території нашої країни. Між цими групами йде зіткнення.
Медведчук був однією з цих груп, він був, скажімо так, у фаворі з урахуванням того, що він кум Путіна. Зараз між цими групами йде з'ясування взаємин, хто буде тут старшим і представляти інтереси Російської Федерації.
Багато таких груп? Я знаю як мінімум три групи, які з'ясовують, хто представлятиме тут інтереси Путіна. Група, що відвалилася – це була група Медведчука, четверта".
Деталі: Так секретар РНБО відповів на припущення про те, що Росії може бути вигідно отримати рішення ЄСПЛ проти України у справах Медведчука як "юридичної підпірки" для зняття санкцій.
Данілов наголосив, що Медведчук перебуває під домашнім арештом не через санкції: "Санкції не мають до цього відношення, ми займалися превентивними заходами".
"Але якщо в 2014-му, 2015-му, 2016-му роках відбувалися якісь процеси, суспільство ж повинно про них знати. Треба чітко розуміти наслідки тих чи інших дій. Це, до речі, стосується не тільки Медведчука", – додав секретар РНБО.
Передісторія:
- Нардепу від партії "Опозиційна платформа – За життя" й куму Володимира Путіна Віктору Медведчуку висунуто дві підозри: у державній зраді Україні, пов'язаній із видобутком нафти й газу в Чорному морі у змові з окупантами Криму, та у держзраді, пов'язаній із домовленостями про постачання вугілля з окупованих територій Донбасу (ОРДЛО).
- 11 травня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала Медведчуку підозру у держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму. Правоохоронці підозрюють, що Медведчук вступив у змову з РФ для видобутку нафти і газу в Чорному морі. Також у 2020 році Медведчук передав Росії інформацію про розташування прихованого підрозділу ЗСУ.
- За цією справою Медведчука відправили під домашній арешт. На затримання його поплічника нардепа Тараса Козака Служба безпеки України отримала дозвіл суду.
- 8 жовтня Медведчуку оголосили нову підозру – про державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації шляхом організації поставок вугілля з ОРДЛО на підконтрольну Києву територію України.
- 12 жовтня суд відправ Медведчука під домашній арешт, хоча обвинувачення клопотало про арешт з альтернативою застави в 1 мільярд гривень. Прокуратура планує оскаржувати це рішення.