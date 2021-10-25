Данилов: Три группы хотят представлять Путина в Украине, группа Медведчука отвалилась

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что по меньшей мере три группы влияния выясняют между собой, кто будет представлять в Украине интересы президента России Владимира Путина, а ранее Виктор Медведчук лидировал в этом.

Источник: Данилов в интервью "РБК-Украина"

Прямая речь: "Что на сегодняшний день происходит на российском направлении? На российском направлении сейчас происходит колоссальная борьба за влияние на Украину среди тех людей, которые находятся на территории нашей страны. Между этими группами идут столкновения.

Медведчук был одной из этих групп, он был, скажем так, в фаворе с учетом того, что он кум Путина. Сейчас между этими группами идет выяснение отношений, кто будет здесь старшим и представлять интересы Российской Федерации.

Много таких групп? Я знаю как минимум три группы, которые выясняют, кто будет представлять здесь интересы Путина. Группа, которая отвалилась, – это была группа Медведчука, четвертая".

Детали: Так секретарь СНБО ответил на предположение о том, что России может быть выгодно получить решение ЕСПЧ против Украины по делам Медведчука как "юридической подпорки" для снятия санкций.

Данилов отметил, что Медведчук находится под домашним арестом не из-за санкций: "Санкции не имеют к этому отношения, мы занимались превентивными мерами".

"Но если в 2014-м, 2015-м, 2016-м годах происходили какие-то процессы, общество же должно о них знать. Надо четко понимать последствия тех или иных действий. Это, кстати, касается не только Медведчука", – добавил секретарь СНБО.

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