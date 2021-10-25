Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Данилов: Три группы хотят представлять Путина в Украине, группа Медведчука отвалилась

Понедельник, 25 октября 2021, 11:41
Данилов: Три группы хотят представлять Путина в Украине, группа Медведчука отвалилась
Медведчук на встрече с Путиным, фото Кремля kremlin.ru

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что по меньшей мере три группы влияния выясняют между собой, кто будет представлять в Украине интересы президента России Владимира Путина, а ранее Виктор Медведчук лидировал в этом.

Источник: Данилов в интервью "РБК-Украина"

Прямая речь: "Что на сегодняшний день происходит на российском направлении? На российском направлении сейчас происходит колоссальная борьба за влияние на Украину среди тех людей, которые находятся на территории нашей страны. Между этими группами идут столкновения.

Медведчук был одной из этих групп, он был, скажем так, в фаворе с учетом того, что он кум Путина. Сейчас между этими группами идет выяснение отношений, кто будет здесь старшим и представлять интересы Российской Федерации.

Много таких групп? Я знаю как минимум три группы, которые выясняют, кто будет представлять здесь интересы Путина. Группа, которая отвалилась, – это была группа Медведчука, четвертая".

Детали: Так секретарь СНБО ответил на предположение о том, что России может быть выгодно получить решение ЕСПЧ против Украины по делам Медведчука как "юридической подпорки" для снятия санкций.

Данилов отметил, что Медведчук находится под домашним арестом не из-за санкций: "Санкции не имеют к этому отношения, мы занимались превентивными мерами".

"Но если в 2014-м, 2015-м, 2016-м годах происходили какие-то процессы, общество же должно о них знать. Надо четко понимать последствия тех или иных действий. Это, кстати, касается не только Медведчука", – добавил секретарь СНБО.

Предыстория: 

  • Нардепу от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и куму Владимира Путина Виктору Медведчуку выдвинуты два подозрения: в государственной измене Украине, связанной с добычей нефти и газа в Черном море в сговоре с оккупантами Крыма, и в госизмене, связанной с договоренностями о поставках угля с оккупированных территорий Донбасса (ОРДЛО).
  • 11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала Медведчуку подозрение в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму. Правоохранители подозревают, что Медведчук вступил в сговор с РФ для добычи нефти и газа в Черном море. Также в 2020 году Медведчук передал России информацию о расположении скрытого подразделения ВСУ.
  • По этому делу Медведчука отправили под домашний арест. На задержание его подельника нардепа Тараса Козака Служба безопасности Украины получила разрешение суда.
  • 8 октября Медведчуку объявили ​​новое подозрение – о государственной измене и содействии деятельности террористической организации путем организации поставок угля из ОРДЛО на подконтрольную Киеву территорию Украины.
  • 12 октября суд отправил Медведчука под домашний арест, хотя обвинение ходатайствовало об аресте с альтернативой залога в 1 миллиард гривен. Прокуратура планирует обжаловать это решение.

Алена Рощенко, УП
Темы: ДаниловМедведчукПутинСНБО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Все новости...
Данилов
Из "красных линий" Путина Украина свила веревку, на которой повесит имперский труп – Данилов
Киев может просить партнеров о создании гуманитарных конвоев для зернового коридора − Данилов
Данилов отреагировал на слова Уоллеса об Amazon и недостаточной благодарности
Последние новости
13:50
В Молдове огласили приговор мужчине, "заминировавшему" дом Майи Санду
13:47
Россияне импортируют охотничьи прицелы, которые применяют на войне в Украине - СМИ
13:44
В Госпогранслужбе рассказали, сколько грузовиков ожидают в очередях на границе
13:35
В Киеве задержан владелец провайдера, транслирующего пропаганду РФ
13:29
Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации
13:13
Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины
13:11
Участие "Райффайзен Банка" в программе "5-7-9%" зависит от санкций СНБО, а не решений НАПК - Минфин
12:58
В Украине корью заболело в пять раз больше людей, чем в прошлом году – Минздрав
12:56
фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"
12:53
Глава МО Британии о "Новочеркасске": за 4 месяца уничтожено 20% Черноморского флота РФ
Все новости...
Реклама: