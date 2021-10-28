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Новини 28 жовтня: Київ у "червоній" зоні, інформаційна атака РФ

Четвер, 28 жовтня 2021, 21:18
Новини 28 жовтня: Київ у червоній зоні, інформаційна атака РФ
фото: Ельдар Сарахман, УП

Київ з 1 листопада офіційно переходить у "червону" зону; РФ запустила в Україні кампанію проти вакцинації для зростання смертності — актуальні новини 28 жовтня.

Про карантин в Києві

Державна комісія відправила у "червону" зону поширення коронавірусу з 1 листопада Київ. Раніше про це попросив мер Києва Віталій Кличко, а міська влада ввела посилені обмеження.

Зокрема проїзд у громадському транспорті буде можливим за наявності ковід-сертифіката про вакцинацію або негативного ПЛР-тесту. Перевіряти документи, за словами мера, будуть не на вході в транспорт, а вибірково спеціальні групи правоохоронців.

Також з 1 листопада усі школярі столиці переходять на дистанційну форму навчання до поліпшення епідситуації в місті.

Про інформаційну атаку

РНБО заявила, що РФ запустила в Україні інформаційну кампанію, спрямовану на зменшення рівня вакцинації.

Telegram-канали, які поширюють повідомлення про начебто негативні наслідки вакцинації, адмініструються з Росії, але у самій РФ громадян запевняють у необхідності щеплення.

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"Українська правда" у Threads

Теми: карантинкоронавірусвакцинація
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