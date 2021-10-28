Новости 28 октября: Киев в "красной" зоне, информационная атака РФ

Киев с 1 ноября официально переходит в "красную" зону; РФ запустила в Украине кампанию против вакцинации для роста смертности — актуальные новости 28 октября.

Про карантин в Киеве

Государственная комиссия отправила в "красную" зону распространения коронавируса с 1 ноября Киев. Ранее об этом попросил мэр Киева Виталий Кличко, а городские власти ввели усиленные ограничения.

В частности, проезд в общественном транспорте будет возможным при наличии ковид-сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста. Проверять документы, по словам мэра, не будут на входе в транспорт, а выборочно специальные группы правоохранителей.

Также с 1 ноября все школьники столицы переходят на дистанционную форму обучения к улучшению эпидситуации в городе.

Об информационной атаке

СНБО заявил, что РФ запустила в Украине информационную кампанию, направленную на уменьшение уровня вакцинации. Telegram-каналы, распространяющие сообщения о якобы негативных последствиях вакцинации, администрируются из России, но в самой РФ граждан уверяют в необходимости прививки.

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