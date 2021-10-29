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4 мільйони українців завантажили Covid-сертифікати у "цифрі"

П'ятниця, 29 жовтня 2021, 13:01
Фото з Telegram "Дія"

Українці отримали в цифровому форматі 4 мільйони сертифікатів про вакцинацію проти Covid-19, завантаживши їх за допомогою застосунка чи порталу "Дія".

Джерело: Telegram "Дія" та міністра цифрової трансформації Михайла Федорова 

Дослівно Дія: "Уже 4 мільйони Covid-сертифікатів згенеровано в Дії! Вакцинуйтеся та генеруйте Сovid-сертифікати в застосунку й на порталі Дія! Щоб і "червоної" зони не боятися, і подорожувати безпечно".

Пряма мова Федорова: "4 мільйони українців вже успішно згенерували ковідні сертифікати. 24/7 працюємо разом із командою МОЗ, щоб спростити процеси, покращити якість даних у реєстрі.

Ми бачимо кожну проблему з номерами партій вакцин, відсутністю коректної інформації про вакцинацію. Лікарі неймовірно перевантажені роботою, і ми намагаємося автоматизувати для них процеси.

Щодня приймаємо рішення, запускаємо оновлення, що їх вирішують. Найближче велике оновлення – вирішення всіх складнощів із Дія.Підпис".

Деталі: Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я про вакцинацію, станом на ранок 29 жовтня в Україні 9 790 278 людей можуть мати Covid-сертифікати.

"Зелений сертифікат" про проходження повного курсу щеплень може мати 7 292 521 людина, а "жовтий сертифікат" про перше щеплення – ще 2 497 757 осіб.

Передісторія: 

Олена Рощенко, УП
Теми: вакцинаціяДіяФедоров


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