Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

4 мільйони українців завантажили Covid-сертифікати у "цифрі"

П'ятниця, 29 жовтня 2021, 13:01
4 мільйони українців завантажили Covid-сертифікати у цифрі
Фото з Telegram "Дія"

Українці отримали в цифровому форматі 4 мільйони сертифікатів про вакцинацію проти Covid-19, завантаживши їх за допомогою застосунка чи порталу "Дія".

Джерело: Telegram "Дія" та міністра цифрової трансформації Михайла Федорова 

Дослівно Дія: "Уже 4 мільйони Covid-сертифікатів згенеровано в Дії! Вакцинуйтеся та генеруйте Сovid-сертифікати в застосунку й на порталі Дія! Щоб і "червоної" зони не боятися, і подорожувати безпечно".

Пряма мова Федорова: "4 мільйони українців вже успішно згенерували ковідні сертифікати. 24/7 працюємо разом із командою МОЗ, щоб спростити процеси, покращити якість даних у реєстрі.

Ми бачимо кожну проблему з номерами партій вакцин, відсутністю коректної інформації про вакцинацію. Лікарі неймовірно перевантажені роботою, і ми намагаємося автоматизувати для них процеси.

Щодня приймаємо рішення, запускаємо оновлення, що їх вирішують. Найближче велике оновлення – вирішення всіх складнощів із Дія.Підпис".

Деталі: Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я про вакцинацію, станом на ранок 29 жовтня в Україні 9 790 278 людей можуть мати Covid-сертифікати.

"Зелений сертифікат" про проходження повного курсу щеплень може мати 7 292 521 людина, а "жовтий сертифікат" про перше щеплення – ще 2 497 757 осіб.

Передісторія: 

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціяДіяФедоров
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
вакцинація
Чи потрібно ізолювати вакциновану дитину після контакту з хворим на вітрянку – пояснює МОЗ
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
ВООЗ змінила рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19
Останні новини
17:45
G7 все ближче до передачі Україні російських заморожених активів – FT
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
Усі новини...
Реклама: