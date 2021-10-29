4 мільйони українців завантажили Covid-сертифікати у "цифрі"
Українці отримали в цифровому форматі 4 мільйони сертифікатів про вакцинацію проти Covid-19, завантаживши їх за допомогою застосунка чи порталу "Дія".
Джерело: Telegram "Дія" та міністра цифрової трансформації Михайла Федорова
Дослівно Дія: "Уже 4 мільйони Covid-сертифікатів згенеровано в Дії! Вакцинуйтеся та генеруйте Сovid-сертифікати в застосунку й на порталі Дія! Щоб і "червоної" зони не боятися, і подорожувати безпечно".
Пряма мова Федорова: "4 мільйони українців вже успішно згенерували ковідні сертифікати. 24/7 працюємо разом із командою МОЗ, щоб спростити процеси, покращити якість даних у реєстрі.
Ми бачимо кожну проблему з номерами партій вакцин, відсутністю коректної інформації про вакцинацію. Лікарі неймовірно перевантажені роботою, і ми намагаємося автоматизувати для них процеси.
Щодня приймаємо рішення, запускаємо оновлення, що їх вирішують. Найближче велике оновлення – вирішення всіх складнощів із Дія.Підпис".
Деталі: Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я про вакцинацію, станом на ранок 29 жовтня в Україні 9 790 278 людей можуть мати Covid-сертифікати.
"Зелений сертифікат" про проходження повного курсу щеплень може мати 7 292 521 людина, а "жовтий сертифікат" про перше щеплення – ще 2 497 757 осіб.
Передісторія:
- 19 серпня Європейський Союз офіційно визнав українські Covid-сертифікати в застосунку "Дія". Після цього завершили тестування – і сертифікати стали доступні для завантаження. Наприкінці серпня було майже 300 тисяч завантажень, а 13 вересня – понад 600 тисяч.
- 13 вересня Кабінет міністрів запровадив жовті та зелені Covid-сертифікати – вони засвідчують першу дозу та обидві дози вакцинації відповідно.
- З 24 вересня на порталі "Дія" стало можливо згенерувати Covid-сертифікат у PDF-форматі і роздрукувати його.
- Із 27 жовтня "жовтий" сертифікат про щеплення 1 дозою вакцини проти Covid-19 можна завантажити на порталі "Дія" і роздрукувати за допомогою електронного підпису (КЕП).
- Поліція відкрила майже 870 кримінальних проваджень за фактами шахрайства та підробки Covid-документації, 92% із них стосуються підробки документів. Більше 70 проваджень стосуються лікарів чи працівників медлабораторій.