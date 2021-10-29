4 миллиона украинцев загрузили Covid-сертификаты в "цифре"
Украинцы получили в цифровом формате 4 миллиона сертификатов о вакцинации против Covid-19, загрузив их с помощью приложения или портала "Дія".
Источник: Telegram "Дія" и министра цифровой трансформации Михаила Федорова
Дословно Дія: "Уже 4 миллиона Covid-сертификатов сгенерированы в Дія! Вакцинируйтесь и генерируйте Соvid-сертификаты в приложении и на портале Дія! Чтобы и красной зоны не бояться, и путешествовать безопасно".
Прямая речь Федорова: "4 миллиона украинцев уже успешно сгенерировали ковидные сертификаты. 24/7 работаем вместе с командой МОЗ, чтобы упростить процессы, улучшить качество данных в реестре.
Мы видим каждую проблему: с номерами партий вакцин, отсутствием корректной информации о вакцинации. Врачи невероятно перегружены работой и мы стараемся автоматизировать для них процессы.
Каждый день принимаем решения, запускаем обновления, которые решают их. Ближайшее большое обновление – решение всех сложностей с Дия.Подпись".
Детали: Согласно данным Министерства здравоохранения о вакцинации, по состоянию на утро 29 октября в Украине 9 790 278 человек могут иметь Covid-сертификаты.
"Зеленый сертификат" о прохождении полного курса прививок может иметь 7 292 521 человек, а "желтый сертификат" о первой прививке – еще 2 497 757 человек.
Предыстория:
- 19 августа Европейский Союз официально признал украинские Covid-сертификаты в приложении "Дія". После этого завершили тестирование – и сертификаты стали доступны для скачивания. В конце августа было почти 300 тысяч загрузок, а 13 сентября – более 600 тысяч.
- 13 сентября Кабинет министров ввел желтые и зеленые Covid-сертификаты – они свидетельствуют о первой дозе и обеих дозах вакцинации соответственно.
- С 24 сентября на портале "Дія" стало возможно сгенерировать Covid-сертификат в PDF-формате и распечатать его.
- С 27 октября "желтый" сертификат о прививке 1 дозой вакцины против Covid-19 можно скачать на портале "Дія" и распечатать с помощью электронной подписи (КЭП).
- Полиция открыла почти 870 уголовных производств по фактам мошенничества и подделки Covid-документации, 92% из них касаются подделки документов. Более 70 производств касаются врачей или работников медлабораторий.