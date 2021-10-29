4 миллиона украинцев загрузили Covid-сертификаты в "цифре"

Украинцы получили в цифровом формате 4 миллиона сертификатов о вакцинации против Covid-19, загрузив их с помощью приложения или портала "Дія".

Источник: Telegram "Дія" и министра цифровой трансформации Михаила Федорова

Дословно Дія: "Уже 4 миллиона Covid-сертификатов сгенерированы в Дія! Вакцинируйтесь и генерируйте Соvid-сертификаты в приложении и на портале Дія! Чтобы и красной зоны не бояться, и путешествовать безопасно".

Прямая речь Федорова: "4 миллиона украинцев уже успешно сгенерировали ковидные сертификаты. 24/7 работаем вместе с командой МОЗ, чтобы упростить процессы, улучшить качество данных в реестре.

Мы видим каждую проблему: с номерами партий вакцин, отсутствием корректной информации о вакцинации. Врачи невероятно перегружены работой и мы стараемся автоматизировать для них процессы.

Каждый день принимаем решения, запускаем обновления, которые решают их. Ближайшее большое обновление – решение всех сложностей с Дия.Подпись".

Детали: Согласно данным Министерства здравоохранения о вакцинации, по состоянию на утро 29 октября в Украине 9 790 278 человек могут иметь Covid-сертификаты.

"Зеленый сертификат" о прохождении полного курса прививок может иметь 7 292 521 человек, а "желтый сертификат" о первой прививке – еще 2 497 757 человек.

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