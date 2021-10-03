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Вночі заморозки, вдень тепло: погода на найближчі дні

Неділя, 3 жовтня 2021, 19:28
Вночі заморозки, вдень тепло: погода на найближчі дні
фото Ельдара Сарахмана, УП

Найближчими днями вночі в Україні очікуються заморозки на поверхні ґрунту, у неділю місцями заморозки в повітрі.

Джерело: ДСНС, Інтерфакс-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

Дослівно ДСНС: "За даними Укргідрометцентру, вночі 4 жовтня в Україні, крім більшості західних областей та крайнього півдня, 5-6 жовтня у північних, центральних, 6 жовтня в східних та більшості західних областей заморозки на поверхні ґрунту, 4 жовтня місцями в повітрі 0-5° (І рівень небезпечності, жовтий).

У Київській області вночі 4 жовтня заморозки на поверхні ґрунту 0-5° (І рівень небезпечності, жовтий)".

Деталі: У понеділок, 4 жовтня, погода в Україні залишиться сухою, прохолодною вночі і помірно теплою вдень, повідомляє Інтерфакс-Україна.

У понеділок без опадів по всій країні. Вітер східний, південно-східний, 3-8 м/с.

 

Температура повітря вночі 1-6° тепла, в Україні, крім більшості районів західних областей та крайнього півдня. На поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозки 0-5°, у південній частині та на Закарпатті подекуди 5-10° тепла. Вдень в Україні 11-16°, на Прикарпатті та Закарпатті місцями 17-22°.

У Києві 4 жовтня без опадів, температура повітря вночі 3-5° тепла, вдень 14-16°.

У вівторок, 5 жовтня, в Україні без опадів. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с.

 

Температура повітря вночі 1-6° тепла, у північних та центральних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 11-16°. На півдні країни, Закарпатті та Прикарпатті вночі 4-9° тепла, вдень 13-18° (на Закарпатті до 21°).

У Києві без опадів, температура повітря вночі 4-6° тепла, вдень 12-14° тепла.

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
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