Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Вночі заморозки, вдень тепло: погода на найближчі дні

Неділя, 3 жовтня 2021, 19:28
фото Ельдара Сарахмана, УП

Найближчими днями вночі в Україні очікуються заморозки на поверхні ґрунту, у неділю місцями заморозки в повітрі.

Джерело: ДСНС, Інтерфакс-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

Дослівно ДСНС: "За даними Укргідрометцентру, вночі 4 жовтня в Україні, крім більшості західних областей та крайнього півдня, 5-6 жовтня у північних, центральних, 6 жовтня в східних та більшості західних областей заморозки на поверхні ґрунту, 4 жовтня місцями в повітрі 0-5° (І рівень небезпечності, жовтий).

У Київській області вночі 4 жовтня заморозки на поверхні ґрунту 0-5° (І рівень небезпечності, жовтий)".

Деталі: У понеділок, 4 жовтня, погода в Україні залишиться сухою, прохолодною вночі і помірно теплою вдень, повідомляє Інтерфакс-Україна.

У понеділок без опадів по всій країні. Вітер східний, південно-східний, 3-8 м/с.

 

Температура повітря вночі 1-6° тепла, в Україні, крім більшості районів західних областей та крайнього півдня. На поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозки 0-5°, у південній частині та на Закарпатті подекуди 5-10° тепла. Вдень в Україні 11-16°, на Прикарпатті та Закарпатті місцями 17-22°.

У Києві 4 жовтня без опадів, температура повітря вночі 3-5° тепла, вдень 14-16°.

У вівторок, 5 жовтня, в Україні без опадів. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с.

 

Температура повітря вночі 1-6° тепла, у північних та центральних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 11-16°. На півдні країни, Закарпатті та Прикарпатті вночі 4-9° тепла, вдень 13-18° (на Закарпатті до 21°).

У Києві без опадів, температура повітря вночі 4-6° тепла, вдень 12-14° тепла.

Теми: погода


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Північний потік-2: Данія дала дозвіл на запуск, Німеччина вимагає гарантій 

COVID забрав життя понад тисячі українців за 5 днів, 317 – за добу

Головні новини понеділка і ночі: Pandora Papers, збій у Facebook

У Facebook назвали причину шестигодинного збою

Ефективність Pfizer проти COVID-19 вдвічі падає через півроку — дослідження

Facebook та Instagram відновлюють роботу

Усі новини...
погода
Погода: в Україні починається бабине літо
У вихідні буде суха і тепла погода
Вересень у Києві виявився холоднішим за норму
Останні новини
10:15
Вашингтон обіцяє продовжувати протидію "Північному потоку-2"
10:09
В окупованому Криму заявляють про антирекорд випадків COVID
09:51
США закликали Грузію до справедливого поводження з Саакашвілі
09:42
Зупинка Facebook коштувала Цукерберґу 6 мільярдів доларів
09:31
Північний потік-2: Данія дала дозвіл на запуск, Німеччина вимагає гарантій 
09:00
У Києві друге COVID-щеплення отримали більше людей, ніж перше
08:42
У Латвії домовились посилити коронавірусні обмеження
08:22
COVID забрав життя понад тисячі українців за 5 днів, 317 – за добу
08:00
Головні новини понеділка і ночі: Pandora Papers, збій у Facebook
07:24
Війна на Донбасі: доба минула без втрат
Усі новини...