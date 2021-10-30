Головні новини п'ятниці і ночі: реакція на "Байрактар", коронавірус в Україні

Лише дві області України залишаються в "жовтій" зоні епідемічної небезпеки; Зеленський та посольство США відреагували на використання "Байрактару" на Донбасі - актуальні новини 29 жовтня.

Про коронавірус

Станом на 29 жовтня лише дві області - Закарпатська й Кіровоградська - залишаються в "жовтій" зоні епідемічної небезпеки.

Вісім областей офіційно "червоні": Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Рівненська Сумська, Херсонська.

Решта регіонів перебувають у "помаранчевій" зоні епіднебезпеки.

Про "Байрактар"

Президент Володимир Зеленський відреагував на використання "Байрактару" на Донбасі та наголосив, що ЗСУ використовують наявне у них озброєння для захисту суверенітету й територіальної цілісності держави та лише у відповідь на порушення режиму тиші з боку супротивника.

"Коли українська армія відчуває, що потрібно захищати свою землю, вона так і робить. І далі вона діятиме саме за цим принципом" — так Зеленський відповів Франції та Німеччині на "стурбованість" щодо використання безпілотників.

Також на використання "Байрактару" відреагували у посольстві Сполучених Штатів і заявили, що російська риторика про те, що Україна загострює ситуацію, не тільки вводить в оману, але й сприяє ескалації напруженості.

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