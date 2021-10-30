Главные новости пятницы и ночи: реакция на "Байрактар", коронавирус в Украине

Только две области Украины остаются в "желтой" зоне эпидемической опасности; Зеленский и посольство США отреагировали на использование "Байрактара" на Донбассе - актуальные новости 29 октября.

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По состоянию на 29 октября только две области – Закарпатская и Кировоградская – остаются в "желтой" зоне эпидемической опасности.

Восемь областей официально красные: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская.

Остальные регионы находятся в "оранжевой" зоне эпидопасности.

О "Байрактаре"

Президент Владимир Зеленский отреагировал на использование "Байрактара" на Донбассе и подчеркнул, что ВСУ используют имеющееся у них вооружение для защиты суверенитета и территориальной целостности государства только в ответ на нарушение режима тишины со стороны противника.

"Когда украинская армия чувствует, что нужно защищать свою землю, она так и делает. И дальше она будет действовать именно по этому принципу" — так Зеленский ответил Франции и Германии на обеспокоенность использованием беспилотников.

Также на использование "Байрактара" отреагировали в посольстве Соединенных Штатов и заявили, что российская риторика о том, что Украина обостряет ситуацию, не только вводит в заблуждение, но и способствует эскалации напряженности.

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