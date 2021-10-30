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Главные новости пятницы и ночи: реакция на "Байрактар", коронавирус в Украине

Суббота, 30 октября 2021, 08:00
BIROL BEBEK/AFP via Getty Images

Только две области Украины остаются в "желтой" зоне эпидемической опасности; Зеленский и посольство США отреагировали на использование "Байрактара" на Донбассе - актуальные новости 29 октября.

О коронавирусе

По состоянию на 29 октября только две области – Закарпатская и Кировоградская – остаются в "желтой" зоне эпидемической опасности.

Восемь областей официально красные: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская.

Остальные регионы находятся в "оранжевой" зоне эпидопасности.

О "Байрактаре"

Президент Владимир Зеленский отреагировал на использование "Байрактара" на Донбассе и подчеркнул, что ВСУ используют имеющееся у них вооружение для защиты суверенитета и территориальной целостности государства только в ответ на нарушение режима тишины со стороны противника.

"Когда украинская армия чувствует, что нужно защищать свою землю, она так и делает.  И дальше она будет действовать именно по этому принципу" — так Зеленский ответил Франции и Германии на обеспокоенность использованием беспилотников.

Также на использование "Байрактара" отреагировали в посольстве Соединенных Штатов и заявили, что российская риторика о том, что Украина обостряет ситуацию, не только вводит в заблуждение, но и способствует эскалации напряженности.

О других важных новостях

29 октября из-за обстрелов врага пятеро украинских военнослужащих получили ранения на Донбассе.

Молдова достигла договоренности с российским "Газпромом" о продлении предварительного контракта на поставки на основе формулы цены газа, предложенной Кишиневом.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что еще 55 российских дипломатов должны покинуть США в ближайшие месяцы.

На территории НСК "Олимпийский" в Киеве 31 октября и 1 ноября будет работать пункт вакцинации от COVID-19.

Американские спецслужбы заявили, что вирус SARS-CoV-2 не был  разработан как биологическое оружие.

Министр обороны Андрей Таран анонсировал появление в портале "Дія" сервиса Military ID, который будет содержать данные из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

Суд в Ростове-на-Дону приговорил четырех крымских татар к заключению со сроками от 12 до 17 лет по делу "Хизб ут Тахрир" - их обвиняют в терроризме.

Украинская правда
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