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З університету ім. Драгоманова евакуювали близько 400 людей: шукають вибухівку

Понеділок, 4 жовтня 2021, 11:04
Фото ілюстративне з сайту Нацполіції

Правоохоронці евакували близько 400 осіб зі столичного університету імені М.П. Драгоманова у зв’язку з повідомленням про замінування.

Джерело: пресслужба поліції у коментарі "Українській правді", паблік "Великий Київ" у Telegram

Пряма мова представника поліції: "О 8:20 на пошту Нацполіції надійшов лист про замінування. На місце виїхали відповідні служби. З приміщення університету евакуювали близько 400 осіб".

Деталі: У поліції додали, що станом на 11:00 перевірка будівлі триває.

Ірина Балачук, УП
Теми: Київполіція


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