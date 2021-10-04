З університету ім. Драгоманова евакуювали близько 400 людей: шукають вибухівку
Понеділок, 4 жовтня 2021, 11:04
Правоохоронці евакували близько 400 осіб зі столичного університету імені М.П. Драгоманова у зв’язку з повідомленням про замінування.
Джерело: пресслужба поліції у коментарі "Українській правді", паблік "Великий Київ" у Telegram
Пряма мова представника поліції: "О 8:20 на пошту Нацполіції надійшов лист про замінування. На місце виїхали відповідні служби. З приміщення університету евакуювали близько 400 осіб".
Деталі: У поліції додали, що станом на 11:00 перевірка будівлі триває.
Ірина Балачук, УП