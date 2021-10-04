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Из университета им. Драгоманова эвакуировали около 400 человек: ищут взрывчатку

Понедельник, 4 октября 2021, 11:04
Из университета им. Драгоманова эвакуировали около 400 человек: ищут взрывчатку
Фото иллюстративное с сайта Нацполиции

Правоохранители эвакуировали около 400 человек из столичного университета имени М.П. Драгоманова в связи с сообщением о заминировании.

Источник: пресс-служба полиции в комментарии "Украинской правде", паблик "Большой Киев" в Telegram

Прямая речь представителя полиции: "В 8:20 на почту Нацполиции поступило письмо о заминировании. На место выехали соответствующие службы. Из помещения университета эвакуировали около 400 человек".

Детали: В полиции добавили, что по состоянию на 11:00 проверка здания продолжается.

Ирина Балачук, УП

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Темы: Киевполиция
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