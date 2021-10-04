COVID у Києві: нових хворих за добу у 7 разів більше, ніж одужань
За добу 3 жовтня у столиці зареєстрували 169 нових випадків коронавірусу, 12 хворих померли, при цьому подолали вірус лише 24 людини.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook
Пряма мова Кличка: "169 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. 12 летальних випадків від вірусу. 24 подолали коронавірус".
Деталі: Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському (46), Дарницькому (23) та в Святошинському (18) районах.
21 хворого на коронавірус госпіталізували, також поклали в лікарні 158 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
Загалом з початку пандемії у столиці зафіксували 235 985 випадків коронавірусу, 5 450 хворих померли, подолали вірус 221 434 мешканці столиці.
Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП
Передісторія:
- За добу 30 вересня у столиці зафіксували 599 нових випадків коронавірусу – це був новий рекорд за кількістю хворих за добу з початку червня, 13 людей померли.
- 1 жовтня у Києві виявили 34 випадки коронавірусу, водночас різко збільшилася кількість померлих за добу – 22 людини.